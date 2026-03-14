  • Жамнов о подготовке «Спартака» к плей-офф: «Главное, чтобы ребята поверили в себя. Все упирается в дисциплину и взаимопонимание между штабом и игроками»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился мнением о подготовке команды к Кубку Гагарина.

13 марта красно-белые обыграли «Амур» (1:0 ОТ) в овертайме домашнего матча FONBET чемпионата КХЛ. Московский клуб занимает восьмое место в Западной конференции.

– Насколько сложно будет подготовить команду к плей‑офф? Действительно ли команда собрана?

– Нам никогда не было легко, даже если что‑то получается хорошо, мы чуть‑чуть усложняли ситуацию для себя. Считаю, что оставшиеся три игры дадут нам почву для размышлений, мы поймем, над чем необходимо работать.

По этой игре видим моменты, в которых можем играть лучше. Но я провел с командой только одну полную тренировку и сегодняшнюю игру. У меня еще есть время, постараюсь подготовить команду как можно лучше.

– Для вас сейчас самое важное за оставшиеся матчи подготовить команду в плей‑офф или подняться в таблице?

– Для меня сейчас самое главное, чтобы ребята поверили в себя, чтобы к ним вернулись уверенность и понимание, что они могут обыгрывать любого соперника. Но все упирается в игровую дисциплину и взаимопонимание между тренерским штабом и игроками. Если они будут прислушиваться, нам всем будет гораздо проще, – сказал Жамнов.

Жамнов об 1:0 с «Амуром»: «Не узнавал команду, скованность, нервозный хоккей. В концовке 3-го периода проснулись и начали делать правильные вещи»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Алексей Жамнов
психология
КХЛ
Матч ТВ
Спартак
Материалы по теме
Жамнов об 1:0 с «Амуром»: «Не узнавал команду, скованность, нервозный хоккей. В концовке 3-го периода проснулись и начали делать правильные вещи»
13 марта, 20:08
Жамнов не контактирует с игроками «Спартака», заявил Михаил Мальцев: «С тренерами и руководством общается, наверное. С нами – нет»
28 февраля, 12:30
Жамнов о пропуске матчей «Спартака»: «Когда пройду обследование, станет понятно, когда я вернусь»
29 января, 14:11
«Сочи» отыгрался с 0:2 но проиграл «Амуру» – 2:3, Дмитрий Уткин сделал дубль, Кагарлицкий – 2 передачи. Юртайкин забил победный гол за 22 секунды до конца 3-го периода
3 минуты назад
Радулов о сыновьях: «Занимаются хоккеем. Пока рано говорить о чем-то серьезном. Сегодня понравилось, завтра – «папа, я не хочу, я устал»
12 минут назад
КХЛ. «Салават» принимает «Шанхай», «Динамо» Минск против «Локомотива», «Сочи» проиграл «Амуру»
12 минут назадLive
Броссо и Калинюк подрались в матче «Салавата» с «Шанхаем»
18 минут назадВидео
НХЛ. «Виннипег» примет «Сент-Луис», «Миннесота» сыграет с «Торонто», «Флорида» – с «Сиэтлом», «Эдмонтон» против «Нэшвилла»
32 минуты назад
Недопекин о том, чем славится Дагестан: «Горы, реки, каньоны. Вождение. Это можно заметить уже в такси из аэропорта, когда твоя жизнь висит на волоске. Просто сумасшествие»
35 минут назад
Радулов об игре «Локомотива»: «Мы с Никитиным прошли вместе 4 года, это не сотрешь просто так. Хартли пришел со своим видением, доносит его до нас. Когда-то получается, когда-то нет»
59 минут назад
Вязовой, лежа на льду, отбил шайбу щитком, приподняв ногу. Вратарь «Салавата» отразил все 6 бросков «Шанхая» в 1-м периоде
сегодня, 12:25Видео
Карлссон вышел на 12-е место по очкам среди защитников в истории НХЛ, обойдя Орра. У него 916 баллов в 1145 играх
сегодня, 11:59
Радулов о продолжении карьеры в сезоне-2027/28: «В этом возрасте загадывать сложно. Конечно, мне бы хотелось, но нужно будет исходить из здоровья, желания, страсти к игре»
сегодня, 11:46
Грималди о плотности таблицы Запада: «СКА где-то между четвертым и восьмым местом, хотим продолжать двигаться наверх. КХЛ – тяжелая лига»
43 минуты назад
Гришин о выездной серии: «Ребят мотивировали на то, что выезд очень важный в плане подготовки к кубковым матчам. Нужно, чтобы мы вошли в режим, в котором собираемся играть в плей-офф»
50 минут назад
Максим Сушинский: «У «Динамо» Минск в концовке регулярки не очень хорошо идут дела, но команда все равно очень интересная. В плей-офф покажет зубы, думаю»
сегодня, 11:52
Пастрняк вышел на чистое 9-е место по передачам в истории «Бостона». У него 497 ассистов в 817 матчах
сегодня, 11:30
Меркли о результатах «Шанхая»: «Сезон с привкусом горечи, мы не попали в плей-офф. Это отстойно! Не хватило побед, нам есть над чем работать»
сегодня, 11:16
Доми сыграл 800-й матч в НХЛ. У форварда «Торонто» 482 очка в регулярках
сегодня, 10:59
Шайфли в 4-й раз набрал 80+ очков за сезон. Он разделил с Ковальчуком 1-е место в истории «Виннипега» и «Атланты»
сегодня, 10:07
Мэйфилд провел 600-й матч в НХЛ. У защитника «Айлендерс» 135 очков в регулярках
сегодня, 09:54
Кагарлицкий о «Сочи»: «Я заинтересован остаться, верю в будущее команды. Не хочется сдаваться и уходить, хочется достойно принять вызов, преодолеть, выйти в плей-офф»
сегодня, 09:48
Крикунов о Третьяке: «Работу президента ФХР обычно оценивают по ЧМ и ОИ. Сейчас у нас этого нет, а все остальное идет нормально: и ВХЛ, и КХЛ, и МХЛ. Хоккей развивается в правильном направлении»
сегодня, 09:40
