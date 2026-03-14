Жамнов о подготовке «Спартака» к плей-офф: «Главное, чтобы ребята поверили в себя. Все упирается в дисциплину и взаимопонимание между штабом и игроками»

Жамнов о подготовке «Спартака» к плей-офф: главное, чтобы ребята поверили в себя.

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов поделился мнением о подготовке команды к Кубку Гагарина.

13 марта красно-белые обыграли «Амур» (1:0 ОТ) в овертайме домашнего матча FONBET чемпионата КХЛ. Московский клуб занимает восьмое место в Западной конференции.

– Насколько сложно будет подготовить команду к плей‑офф? Действительно ли команда собрана?

– Нам никогда не было легко, даже если что‑то получается хорошо, мы чуть‑чуть усложняли ситуацию для себя. Считаю, что оставшиеся три игры дадут нам почву для размышлений, мы поймем, над чем необходимо работать.

По этой игре видим моменты, в которых можем играть лучше. Но я провел с командой только одну полную тренировку и сегодняшнюю игру. У меня еще есть время, постараюсь подготовить команду как можно лучше.

– Для вас сейчас самое важное за оставшиеся матчи подготовить команду в плей‑офф или подняться в таблице?

– Для меня сейчас самое главное, чтобы ребята поверили в себя, чтобы к ним вернулись уверенность и понимание, что они могут обыгрывать любого соперника. Но все упирается в игровую дисциплину и взаимопонимание между тренерским штабом и игроками. Если они будут прислушиваться, нам всем будет гораздо проще, – сказал Жамнов.

