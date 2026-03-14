  • «Сан-Хосе» продлил контракт с Делландреа на 2 года и 1,625 млн долларов за сезон. У форварда 11 очков в 42 матчах при полезности «минус 16»
«Сан-Хосе» объявил о продлении контракта с 25-летним форвардом Таем Делландреа на два года. Средняя зарплата игрока составит 1,625 млн долларов за сезон.

Делландреа перешел в «Шаркс» из «Далласа» в 2024 году в результате обмена. В этом регулярном чемпионате он провел 42 матча и набрал 11 (2+9) очков при полезности «минус 16» и 14:24 в среднем на льду.

Нападающий занимает второе место в команде по количеству силовых приемов (117). Он также идет вторым среди форвардов по заблокированным броскам (36) и игровому времени в меньшинстве (115:05).

«Лос-Анджелес» вошел в зону плей-офф на Западе, обогнав «Сан-Хосе» на 1 очко. У «Шаркс» есть 2 матча в запасе

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
