КХЛ отказала «Амуру» в переносе матча с «Сочи» в Хабаровск, заявил Андриевский: «От нас ничего не зависит – летим и готовимся к игре»

КХЛ отказала «Амуру» в переносе матча с «Сочи» в Хабаровск.

КХЛ отказала «Амуру » в переносе гостевого матча FONBET КХЛ против «Сочи » в Хабаровск, сообщил главный тренер дальневосточного клуба Александр Андриевский .

В пятницу «Амур» уступил «Спартаку» (0:1 ОТ) и отстает от восьмого места в Восточной конференции на 5 очков за 3 матча до конца чемпионата.

– Через два дня у вас матч в Сочи, готовы к тому, что будут разные ситуации с приостановкой матча?

– Да, поговорили об этом в раздевалке, но от нас ничего не зависит, нужно готовиться и быть готовым ко всему. Мы не можем повлиять на ситуацию, летим, готовимся к игре.

– Не поднимали вопрос о том, чтобы провести матч в Хабаровске?

– Вопрос этот поднимали, нам отказали, – сказал Андриевский.

