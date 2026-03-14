  КХЛ отказала «Амуру» в переносе матча с «Сочи» в Хабаровск, заявил Андриевский: «От нас ничего не зависит – летим и готовимся к игре»
КХЛ отказала «Амуру» в переносе матча с «Сочи» в Хабаровск, заявил Андриевский: «От нас ничего не зависит – летим и готовимся к игре»

КХЛ отказала «Амуру» в переносе матча с «Сочи» в Хабаровск.

КХЛ отказала «Амуру» в переносе гостевого матча FONBET КХЛ против «Сочи» в Хабаровск, сообщил главный тренер дальневосточного клуба Александр Андриевский.

В пятницу «Амур» уступил «Спартаку» (0:1 ОТ) и отстает от восьмого места в Восточной конференции на 5 очков за 3 матча до конца чемпионата.

– Через два дня у вас матч в Сочи, готовы к тому, что будут разные ситуации с приостановкой матча?

– Да, поговорили об этом в раздевалке, но от нас ничего не зависит, нужно готовиться и быть готовым ко всему. Мы не можем повлиять на ситуацию, летим, готовимся к игре.

– Не поднимали вопрос о том, чтобы провести матч в Хабаровске?

– Вопрос этот поднимали, нам отказали, – сказал Андриевский.

Андриевский после 0:1 от «Спартака»: «Пока у нас будут шансы, будем бороться. Нам отступать некуда, для нас плей-офф давно идет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Игра для обоих команд уже в туртаблице ничего не значит !
кхл дает гарантии по безопасности..собьют самолет и тогда начнется вой..а расстр...снимать с должностей надо сейчас, до..а не после трагедий.
Ответ алексей-омич
кхл дает гарантии по безопасности..собьют самолет и тогда начнется вой..а расстр...снимать с должностей надо сейчас, до..а не после трагедий.
Если так рассуждать, то надо запретить ВСЕ спортивные мероприятия, а также закрыть ТЦ, театры, храмы и кино - прилететь может хоть куда. Разве футбол в Краснодаре, Ростове, Воронеже или Саратове безопасней, чем хоккей в Сочи?
Ответ алексей-омич
кхл дает гарантии по безопасности..собьют самолет и тогда начнется вой..а расстр...снимать с должностей надо сейчас, до..а не после трагедий.
Краснодар щас в Сочи в футбол спокойно играет
Новость - фейк ! Матч-ТВ сам придумал - сам удалил эту чушь. Возможно, речь и шла о переносе, но не в Хабаровск, а в пределах европейской части России (Москва, Казань).
