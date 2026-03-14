Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Мы выиграли золото ОИ в Корее, пока он был президентом ФХР – лучший наш результат в современном хоккее. Основной KPI – победы»

Ротенберг о переизбрании Третьяка главой ФХР: наш основной KPI – победы.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о переизбрании Владислава Третьяка на должность президента организации.

73-летний функционер был единственным кандидатом. Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года.

– Владислав Третьяк был избран президентом ФХР в пятый раз подряд. Как считаете, что самое важное было на этом отрезке?

– Хоккей – это командная работа. Многое сделано, и нам предстоит еще немало сделать. Желаю Владиславу Александровичу удачи и, конечно, здоровья, и еще три раза победить на Олимпиадах, ведь он уже является трехкратным олимпийским чемпионом.

Пока он был президентом ФХР, мы выиграли золото на Олимпиаде в Корее, что является лучшим нашим результатом в современном хоккее. Будем стремиться повторить успех Третьяка, как великого, легендарного вратаря. У нас для этого есть достаточно времени.

Мы смотрим не только на Олимпиаду-2030, но и на Олимпийские игры-2034 и -2038. Хотим побеждать в каждой игре, и наш основной KPI (ключевой показатель эффективности – Спортс’‘) – это победы.

Сейчас наши показатели – победы на международных турнирах в России, приглашение других стран для участия в таких матчах. Мы ведем переговоры с венграми, словаками. А дальше наша задача – это победы на юниорских, взрослых чемпионатах мира, Олимпиадах, – сказал Ротенберг.

