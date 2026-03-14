  • Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Мы выиграли золото ОИ в Корее, пока он был президентом ФХР – лучший наш результат в современном хоккее. Основной KPI – победы»
Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Мы выиграли золото ОИ в Корее, пока он был президентом ФХР – лучший наш результат в современном хоккее. Основной KPI – победы»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о переизбрании Владислава Третьяка на должность президента организации.

73-летний функционер был единственным кандидатом. Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года.

– Владислав Третьяк был избран президентом ФХР в пятый раз подряд. Как считаете, что самое важное было на этом отрезке?

– Хоккей – это командная работа. Многое сделано, и нам предстоит еще немало сделать. Желаю Владиславу Александровичу удачи и, конечно, здоровья, и еще три раза победить на Олимпиадах, ведь он уже является трехкратным олимпийским чемпионом.

Пока он был президентом ФХР, мы выиграли золото на Олимпиаде в Корее, что является лучшим нашим результатом в современном хоккее. Будем стремиться повторить успех Третьяка, как великого, легендарного вратаря. У нас для этого есть достаточно времени.

Мы смотрим не только на Олимпиаду-2030, но и на Олимпийские игры-2034 и -2038. Хотим побеждать в каждой игре, и наш основной KPI (ключевой показатель эффективности – Спортс’‘) – это победы.

Сейчас наши показатели – победы на международных турнирах в России, приглашение других стран для участия в таких матчах. Мы ведем переговоры с венграми, словаками. А дальше наша задача – это победы на юниорских, взрослых чемпионатах мира, Олимпиадах, – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Победы США и Канады на ЧМ или ОИ – ненастоящие, там не было России. Их игроки прямо говорили об этом – они молодцы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
А Ванкувер, а Сочи, а 3-8 США, 1-2 с Францией на 9 мая, а финал с Канадой 1-6?
😏
Комментарий скрыт
Это были не "мы"
Да сдалось всем ваше золото на фиктивной олимпиаде
Ну действительно, ничем совсем. Как-то так получилось что никто из НХЛ не приехал. А когда приезжали получались Ванкуверы, Сочи и Турины. Чистое совпадение.
Проиграли при нём практически всё,что можно.Великий хоккеист в его случае-бездарный функционер.
Отличный функционер для текущего времени. Третьяк бы уже давно не было, если бы сама система была другой. Проблема точно не в нем
Он часть этой системы, поэтому и в нём дело тоже
Судя по словам самого Третьяка, основной KPI это катки, и тут мы не сильно впереди планеты всей. Кстати, когда были выборы Третьяка в 2022 году он говорил, что он единственный сможет решить проблемы возвращения России на международные соревнования. Решил? Ну вопрос риторический конечно. Кстати в этой предвыборной кампании, Третьяк говорил ровно тоже самое
А о чем ему ещё говорить?) в этой ситуации очень странно, что Аркадий Ротенберг не предложил кандидатуру племяша Ромы...а это значит недоверие)))
Ну когда-то же это случится. И можно будет сказать "ну вот, а я вам что говорил".
Молодой перспективный специалист. Выиграл выборы в жесткой конкурентной борьбе, исключительно благодаря смелым инноваторским предложениям и энергии их воплотить. Прям с нетерпением жду прорыва, а то и рывка.
"Еслинеонтокто" - стандартная российская история...
Что на счет побед на ЧМ в период с 2014 по 2021? И то серьезно воспринимать победу на постолимпийском ЧМ 14 может только очень наивный человек. А так в период правления есть лишь четыре золота, это при том, что почти на все ЧМы у нашей сборной приезжал практически основной состав со всяких нормальных ОИ и Кубков Мира.
Вот реально у кого то в воспоминаниях присутствует та Олимпиада в Корее как победная? Лично я пересматриваю Буффало 2011, Квебек 2008, да даже кубок мира 2016 против Норт Америки, но вот это…))
Роман хорош бухать, одна Олимпиада( без игроков НХЛ) за все правления Третьяка и то сборная наигрывалась специально, не отпускали Капризова, Гусева и ещё пол команды перед ОИ в НХЛ. Те же фины на протяжении 25 лет больше чем мы выиграли.
ОИ 2006: 4 место (проигрыш финнам в полуфинале 0:4, затем чехам в матче за бронзу 0:3)
ОИ 2010: проигрыш в 1/4 Канаде 3:7
ОИ 2014 (домашняя): проигрыш в 1/4 финнам 1:3
ОИ 2018: золото

ЧМ 2006: проигрыш в 1/4 чехам 3:4
ЧМ 2007 (домашний): бронза
ЧМ 2008: золото
ЧМ 2009: золото
ЧМ 2010: серебро
ЧМ 2011: 4 место ((проигрыш финнам в полуфинале 0:3, затем чехам в матче за бронзу 4:7)
ЧМ 2012: золото
ЧМ 2013: проигрыш в 1/4 США 3:8
ЧМ 2014: золото
ЧМ 2015: серебро
ЧМ 2016: бронза
ЧМ 2017: бронза
ЧМ 2018: проигрыш в 1/4 Канаде 4:5
ЧМ 2019: бронза
ЧМ 2020: отменён
ЧМ 2021: проигрыш в 1/4 Канаде 1:2

В целом, неплохие результаты, но совсем не повод петь дифирамбы Третьяку, как главе ФХР.

Начиная с 2022 года - отстранение от участия во всех турнирах, что собственно является зоной прямой ответственности ФХР.
Вы, как и все в стране забыли про ОИ 22. А хоккейная общественность делает вид, что этого не было😅
Ротенберг помнит его Финляндия выиграла ОИ 2022, он праздновал этот успех
Неизлечим
Да и незачем.....
Ротенберг о возможном возвращении в КХЛ: «Мечта каждого тренера – работать в сборной. Благодарен ФХР за доверие, что я главный тренер «России 25»
ФХР утвердила новый состав правления. В него вошли Аркадий и Роман Ротенберги, Дегтярев, Третьяк, Потанин, Буре, Майоров, Михайлов, Якушев
Роман Ротенберг: «На ОИ не хватало России, какой это олимпийский турнир без нашей команды! Решающие матчи посмотрел, многое из арсенала игроков НХЛ нужно брать на вооружение»
КХЛ. «Салават» примет «Шанхай», «Сочи» сыграет с «Амуром», «Динамо» Минск против «Локомотива»
Овечкин не выходил на лед в овертайме против «Бостона» (2:3 Б). Форвард «Вашингтона» нанес 3 броска за 15:47, он не забил 6-м матче подряд
Селебрини набрал 94 очка в сезоне НХЛ – 4-й результат в истории «Сан-Хосе». Больше было только у Торнтона (2 раза) и Эрика Карлссона
Чернышов получил травму в 1-й смене матча с «Монреалем», ударившись головой о лед после хита Мэтисона. Форвард «Сан-Хосе» сыграл в НХЛ впервые с января
Только 3% игроков одерживают победу без Кучерова. Справитесь без него?
Маккиннон приблизился к Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ – 109 очков против 111. Кучеров – 3-й со 106 баллами, у него и Нэтана по 2 матча в запасе по сравнению с лидером
Дорофеев набрал 2+1 во 2-м матче подряд, сегодня – против «Чикаго». У него 34+23 в 67 играх в сезоне
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Бостону» по буллитам, «Миннесота» проиграла «Рейнджерс», «Тампа» – «Каролине», «Питтсбург» одолел «Юту»
«Тампа» проиграла 7 из 9 последних матчей. Команда Купера идет 2-й в дивизионе, отставая от «Баффало» на 4 очка при 2 играх в запасе
Воронков пропустил матч против «Филадельфии» по решению тренера. Форвард остался в запасе в 4 из 5 последних игр «Коламбуса»
Шайфли в 4-й раз набрал 80+ очков за сезон. Он разделил с Ковальчуком 1-е место в истории «Виннипега» и «Атланты»
Мэйфилд провел 600-й матч в НХЛ. У защитника «Айлендерс» 135 очков в регулярках
Кагарлицкий о «Сочи»: «Я заинтересован остаться, верю в будущее команды. Не хочется сдаваться и уходить, хочется достойно принять вызов, преодолеть, выйти в плей-офф»
Крикунов о Третьяке: «Работу президента ФХР обычно оценивают по ЧМ и ОИ. Сейчас у нас этого нет, а все остальное идет нормально: и ВХЛ, и КХЛ, и МХЛ. Хоккей развивается в правильном направлении»
Квинни о китайской кухне: «Попробовал некоторые блюда, все было очень вкусно. Из русской кухни самые любимые – борщ и пельмени»
Кагарлицкий об уходе из «Ак Барса»: «Никаких обид. Это бизнес, часть хоккея, ничего страшного. Мы виделись с Валиуллиным, пообщались»
Коннор в 8-й раз забил 30+ голов за сезон и вышел на 1-е место в истории «Виннипега» и «Атланты», обойдя Ковальчука
Недопекин о СКА: «Если посмотреть статистику – учет единоборств, подборов, блокированных бросков – мы выходим на уровень плей-офф, как у чемпионских команд»
Михайлов о ЦСКА: «Команда не играет в самый красивый хоккей в КХЛ, может быть. Но удалось наработать систему, виден рисунок. Игроки приняли требования Никитина»
Демидов возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ с 52 очками. Сеннеке – 2-й с 51 баллом, Шефер – 3-й с 48
