Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Мы выиграли золото ОИ в Корее, пока он был президентом ФХР – лучший наш результат в современном хоккее. Основной KPI – победы»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о переизбрании Владислава Третьяка на должность президента организации.
73-летний функционер был единственным кандидатом. Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года.
– Владислав Третьяк был избран президентом ФХР в пятый раз подряд. Как считаете, что самое важное было на этом отрезке?
– Хоккей – это командная работа. Многое сделано, и нам предстоит еще немало сделать. Желаю Владиславу Александровичу удачи и, конечно, здоровья, и еще три раза победить на Олимпиадах, ведь он уже является трехкратным олимпийским чемпионом.
Пока он был президентом ФХР, мы выиграли золото на Олимпиаде в Корее, что является лучшим нашим результатом в современном хоккее. Будем стремиться повторить успех Третьяка, как великого, легендарного вратаря. У нас для этого есть достаточно времени.
Мы смотрим не только на Олимпиаду-2030, но и на Олимпийские игры-2034 и -2038. Хотим побеждать в каждой игре, и наш основной KPI (ключевой показатель эффективности – Спортс’‘) – это победы.
Сейчас наши показатели – победы на международных турнирах в России, приглашение других стран для участия в таких матчах. Мы ведем переговоры с венграми, словаками. А дальше наша задача – это победы на юниорских, взрослых чемпионатах мира, Олимпиадах, – сказал Ротенберг.
😏
ОИ 2010: проигрыш в 1/4 Канаде 3:7
ОИ 2014 (домашняя): проигрыш в 1/4 финнам 1:3
ОИ 2018: золото
ЧМ 2006: проигрыш в 1/4 чехам 3:4
ЧМ 2007 (домашний): бронза
ЧМ 2008: золото
ЧМ 2009: золото
ЧМ 2010: серебро
ЧМ 2011: 4 место ((проигрыш финнам в полуфинале 0:3, затем чехам в матче за бронзу 4:7)
ЧМ 2012: золото
ЧМ 2013: проигрыш в 1/4 США 3:8
ЧМ 2014: золото
ЧМ 2015: серебро
ЧМ 2016: бронза
ЧМ 2017: бронза
ЧМ 2018: проигрыш в 1/4 Канаде 4:5
ЧМ 2019: бронза
ЧМ 2020: отменён
ЧМ 2021: проигрыш в 1/4 Канаде 1:2
В целом, неплохие результаты, но совсем не повод петь дифирамбы Третьяку, как главе ФХР.
Начиная с 2022 года - отстранение от участия во всех турнирах, что собственно является зоной прямой ответственности ФХР.