  • Подколзин впервые в карьере в НХЛ набрал 30 очков за сезон, сделав ассист в матче с «Сент-Луисом». У него 15+15 в 67 играх при полезности «+16»
Подколзин впервые в карьере в НХЛ набрал 30 очков за сезон, сделав ассист в матче с «Сент-Луисом». У него 15+15 в 67 играх при полезности «+16»

Василий Подколзин впервые в карьере в НХЛ набрал 30 очков за сезон.

Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:3 ОТ). 

24-летний россиянин впервые в карьере в лиге набрал 30 очков за сезон (в рамках регулярок).

У него 15 шайб и 15 ассистов в 67 играх в текущем чемпионате при полезности «+16» (2-й результат в «Ойлерс» наряду с Эваном Бушаром). 

Сегодня Василий (15:38, 1:02 – в большинстве, «+1») 2 раза бросил в створ, применил 4 силовых приема, сделал 1 блок и 1 перехват. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
вот что значит, когда игрок нашёл свой клуб и клуб при этом понимает , как правильно использовать игрока.
Игрок - зверюга. Приносит намного больше пользы, чем эти 15+15. Игра на пятачке, форчек, может перчатки сбросить. Выполняет огромный объём работы. По сути сейчас один из самых ключевых игроков команды, после Макдевида с Драйзатлем. Потому что только с такими и можно выиграть чашку.
Надо делать 20+20+20. И будет красивая цифра по итогам сезона.
Марченко, Подколзин, кто с ними третий в СКА играл?
Ответ
Марченко, Подколзин, кто с ними третий в СКА играл?
Морозов?
Ответ
Морозов?
да, верно
Подколзин и Хайман два бойца да и ещё с приличными показателями результативности
