Подколзин впервые в карьере в НХЛ набрал 30 очков за сезон, сделав ассист в матче с «Сент-Луисом». У него 15+15 в 67 играх при полезности «+16»

Василий Подколзин впервые в карьере в НХЛ набрал 30 очков за сезон.

Форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (2:3 ОТ).

24-летний россиянин впервые в карьере в лиге набрал 30 очков за сезон (в рамках регулярок).

У него 15 шайб и 15 ассистов в 67 играх в текущем чемпионате при полезности «+16» (2-й результат в «Ойлерс» наряду с Эваном Бушаром).

Сегодня Василий (15:38, 1:02 – в большинстве, «+1») 2 раза бросил в створ, применил 4 силовых приема, сделал 1 блок и 1 перехват.