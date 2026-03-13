  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
10

Разин о бонусах Ткачева: «Постараюсь Вове объяснить, что деньги – песок, а эмоции остаются на всю жизнь. Постараемся подготовиться и командой выиграть Кубок Гагарина»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался касательно игры нападающего Владимира Ткачева.

Сегодня «Металлург» обыграл «Сибирь» в овертайме со счетом 2:1. Ткачев отметился передачей. Всего в 64 матчах сезона на его счету 69 (12+57) очков.

– Ткачев и Канцеров борются за попадание в тройку лучших снайперов и бомбардиров, а это наверняка бонусы. Будете их интересы учитывать в последних играх, выпускать их? Или будете проводить ротацию?

– Я постараюсь Вове (Ткачеву) объяснить, что деньги – песок, который часто заканчивается, а эмоции остаются на всю жизнь.

Поэтому постараемся подготовиться и командой выиграть Кубок Гагарина, – сказал Разин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoАндрей Разин
logoВладимир Ткачев 1995
logoМатч ТВ
logoКХЛ
деньги
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Деньги песок, когда их много.
Ну так то лучшим снайпером стать тоже эмоции на всю жизнь
"Ты не поверишь, Боб, — вздохнул он,— как мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу")))
Киньте пару лопат на карту, плиз.
- Солдаты! Нужны ли птицам деньги?
- Ни как нет, товарищь прапорщик!
- Орлы! Я пропил вашу получку....
Почему до сих пор, на 3-м году тренерства, все серьёзно воспринимают и анализируют каждое слово Разина? Он и говорит всегда с ухмылкой, типа смайлик такой ставит после устной фразы.
Ответ andypetr_1
как Ромку воспринимают так и Разина ,идёт обсуждение .не на полном серьёзе.
Ответ AlexFirs60
Ну как бы фигуры не совсем сравнимые, один больше про пиар-покрасоваться-патриотизм-Путин, а второй как-то больше про хоккей, тренерства от самых малых детей и выше, да и папы-миллиардера у него не было. :)
деньги песок! сказал рублевый миллиардер!!!
Ответ Простейший НИК
Простой прохожий, ты зачем нашего триллионера принижаешь?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
