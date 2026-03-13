Разин о бонусах Ткачева: «Постараюсь Вове объяснить, что деньги – песок, а эмоции остаются на всю жизнь. Постараемся подготовиться и командой выиграть Кубок Гагарина»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался касательно игры нападающего Владимира Ткачева.
Сегодня «Металлург» обыграл «Сибирь» в овертайме со счетом 2:1. Ткачев отметился передачей. Всего в 64 матчах сезона на его счету 69 (12+57) очков.
– Ткачев и Канцеров борются за попадание в тройку лучших снайперов и бомбардиров, а это наверняка бонусы. Будете их интересы учитывать в последних играх, выпускать их? Или будете проводить ротацию?
– Я постараюсь Вове (Ткачеву) объяснить, что деньги – песок, который часто заканчивается, а эмоции остаются на всю жизнь.
Поэтому постараемся подготовиться и командой выиграть Кубок Гагарина, – сказал Разин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
