Андрей Разин высказался касательно игры Ткачева.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался касательно игры нападающего Владимира Ткачева .

Сегодня «Металлург» обыграл «Сибирь» в овертайме со счетом 2:1. Ткачев отметился передачей. Всего в 64 матчах сезона на его счету 69 (12+57) очков.

– Ткачев и Канцеров борются за попадание в тройку лучших снайперов и бомбардиров, а это наверняка бонусы. Будете их интересы учитывать в последних играх, выпускать их? Или будете проводить ротацию?

– Я постараюсь Вове (Ткачеву) объяснить, что деньги – песок, который часто заканчивается, а эмоции остаются на всю жизнь.

Поэтому постараемся подготовиться и командой выиграть Кубок Гагарина , – сказал Разин.