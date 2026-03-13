Жамнов об 1:0 с «Амуром»: «Не узнавал команду, скованность, нервозный хоккей. В концовке 3-го периода проснулись и начали делать правильные вещи»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил игру команды в матче с «Амуром» (1:0).
Сегодня Жамнов руководил командой в игре FONBET КХЛ. До этого он отсутствовал с 28 января по медицинским причинам.
– Соскучились по игре?
– По игре соскучился, но не по сегодняшней. Тяжелая игра. Я долго отсутствовал. Многие вещи вижу уже по-другому. Не узнавал команду, скованность, нервозный хоккей с нашей стороны, отсюда и результат.
В концовке третьего периода проснулись и начали делать правильные вещи. Разберем все моменты. Победа есть победа, но я не такую игру с нашей стороны хотел видеть сегодня.
– Морозов последний месяц не показывает того, что от него ждут. С чем это связано?
– Любой спортсмен переживает, когда не идет игра. Моя задача – помочь найти ему свою игру и приносить пользу команде. Все мы ждем от него большего.
– Не сыграл Ружичка, в чем причина?
– Это боевая единица нашей команды, но у нас есть ребята, способные заменить его.
– Есть ли у Биро шансы вернуться ближе к плей-офф?
– Пока не готов сказать, у него серьезная травма, он потихоньку начал тренироваться.
– Держите в голове потенциальную серию с «Локомотивом»?
– Я держу все варианты в голове, но для меня главное, чтобы команда нашла свою игру.
– Команда сегодня особенно хотела выиграть?
– Я сегодня этого не увидел, не узнал команду, может, волнение присутствовало. Мы могли играть намного лучше, – сказал Жамнов.
«Спартак» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 1:0 с «Амуром» в овертайме, Георгиев сделал 24 сэйва, Морозов забил гол
