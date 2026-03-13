  Жамнов об 1:0 с «Амуром»: «Не узнавал команду, скованность, нервозный хоккей. В концовке 3-го периода проснулись и начали делать правильные вещи»
Жамнов об 1:0 с «Амуром»: «Не узнавал команду, скованность, нервозный хоккей. В концовке 3-го периода проснулись и начали делать правильные вещи»

Жамнов недоволен игрой «Спартака» в матче с «Амуром».

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил игру команды в матче с «Амуром» (1:0).

Сегодня Жамнов руководил командой в игре FONBET КХЛ. До этого он отсутствовал с 28 января по медицинским причинам.

– Соскучились по игре?

– По игре соскучился, но не по сегодняшней. Тяжелая игра. Я долго отсутствовал. Многие вещи вижу уже по-другому. Не узнавал команду, скованность, нервозный хоккей с нашей стороны, отсюда и результат.

В концовке третьего периода проснулись и начали делать правильные вещи. Разберем все моменты. Победа есть победа, но я не такую игру с нашей стороны хотел видеть сегодня.

– Морозов последний месяц не показывает того, что от него ждут. С чем это связано?

– Любой спортсмен переживает, когда не идет игра. Моя задача – помочь найти ему свою игру и приносить пользу команде. Все мы ждем от него большего.

– Не сыграл Ружичка, в чем причина?

– Это боевая единица нашей команды, но у нас есть ребята, способные заменить его.

– Есть ли у Биро шансы вернуться ближе к плей-офф?

– Пока не готов сказать, у него серьезная травма, он потихоньку начал тренироваться.

– Держите в голове потенциальную серию с «Локомотивом»?

– Я держу все варианты в голове, но для меня главное, чтобы команда нашла свою игру.

– Команда сегодня особенно хотела выиграть?

– Я сегодня этого не увидел, не узнал команду, может, волнение присутствовало. Мы могли играть намного лучше, – сказал Жамнов. 

«Спартак» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 1:0 с «Амуром» в овертайме, Георгиев сделал 24 сэйва, Морозов забил гол

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Жамнов вернулся, Локомотиву надо срочно съехать на 2 место
Ответ Spaten
Жамнов вернулся, Локомотиву надо срочно съехать на 2 место
Локомотив никуда не уедет с первой строчки, уже досрочно победил в Западной конференции, а вот Спартаку точно надо уходить от Локомотива, только для этого надо, как минимум ещё победить в двух московских дерби и Нефтехимик, а по сегодняшний игре с Амуром, это будет тяжело сделать.
А так Алексея Юрьевича с возвращением на скамейку. 😉
Ответ EAST_29
При этом надо, чтобы и Торпедо потеряло пару очков... Чтобы это все совпало ?!!!!!!
При этом надо, чтобы и Торпедо потеряло пару очков... Чтобы это все совпало ?!!!!!!
6 очков впереди. Скриньте
Как-то не убедительно... Конфликтов много у Жамнова с игроками... Цыплаков, Голдобин, Савиков, Ружичка... Хорошая вторая пятерка, а может и первая... Журналисты постоянно хейтят Морозова. А где Коростелев, где Порядин. У Порядина одна беготня, Коростелев по воротам не может попасть... Вот Филин, Беляев, Пивчулин выжимают из себя. Да и с Пашиным не все так однозначно. Не может игрок за предсезонку все растерять
Плей-офф у Спартака начнётся с 16.03, закончилась расслабуха, всё зависит от ребят.
