Ларионов после 5:0 с «Северсталью»: «Не хочется сдвинуть крен в сторону боязни ошибиться, тогда превратимся в команду, которая будет играть в скучный хоккей под названием «Не проиграть»

Ларионов высказался о победе СКА над «Северсталью».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Северсталью» со счетом 5:0.

«Поздравляю нашу команду с хорошей, честной, правильной игрой, которая дала массу эмоций болельщикам. Обыграли соперника, который находится выше нас. Мы не повторили тех ошибок, которые совершили в прошлом матче, когда успокоились. Ребята сделали выводы и сыграли в правильной хоккей.

Хорошо знаю Андрея Козырева. Он знает меня. Всегда ожидаешь хоккей, который будет изобиловать голами. Без ошибок не бывает ни одной игры. Найти идеальную игру без ошибок трудно. В итоге всегда смотришь на табло. В таких матчах важно побеждать.

Не хочется сдвинуть крен в сторону боязни ошибиться, тогда мы превратимся в команду, которая будет играть в скучный хоккей под названием «Не проиграть». Это не то, что мы хотим видеть.

В прошедшем матче было мало откусанных ногтей. Тем не менее этот матч показал, что ребята сделали правильные выводы. Мы им сказали об этом», – сказал Ларионов.

СКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 5:0 с «Северсталью», Плешков сделал 23 сэйва. Команда Ларионова идет 5-й на Западе