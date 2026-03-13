  • Ларионов после 5:0 с «Северсталью»: «Не хочется сдвинуть крен в сторону боязни ошибиться, тогда превратимся в команду, которая будет играть в скучный хоккей под названием «Не проиграть»
Ларионов после 5:0 с «Северсталью»: «Не хочется сдвинуть крен в сторону боязни ошибиться, тогда превратимся в команду, которая будет играть в скучный хоккей под названием «Не проиграть»

Ларионов высказался о победе СКА над «Северсталью».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Северсталью» со счетом 5:0.

«Поздравляю нашу команду с хорошей, честной, правильной игрой, которая дала массу эмоций болельщикам. Обыграли соперника, который находится выше нас. Мы не повторили тех ошибок, которые совершили в прошлом матче, когда успокоились. Ребята сделали выводы и сыграли в правильной хоккей.

Хорошо знаю Андрея Козырева. Он знает меня. Всегда ожидаешь хоккей, который будет изобиловать голами. Без ошибок не бывает ни одной игры. Найти идеальную игру без ошибок трудно. В итоге всегда смотришь на табло. В таких матчах важно побеждать.

Не хочется сдвинуть крен в сторону боязни ошибиться, тогда мы превратимся в команду, которая будет играть в скучный хоккей под названием «Не проиграть». Это не то, что мы хотим видеть.

В прошедшем матче было мало откусанных ногтей. Тем не менее этот матч показал, что ребята сделали правильные выводы. Мы им сказали об этом», – сказал Ларионов.

СКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 5:0 с «Северсталью», Плешков сделал 23 сэйва. Команда Ларионова идет 5-й на Западе

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Тамбиев и Бабенко лучшие приобретение СКА в этом сезоне
Если ничего не изменится вот и расскажете Никитину в игре с ЦСКА про скучный хоккей.
Комментарий удален пользователем
Ответ Хейтер всех Доннарум
Комментарий удален пользователем
Ок.
Только ДоннаруММ, с двумя "М’)
Ответ suria
Ок. Только ДоннаруММ, с двумя "М’)
если уж быть совсем правильным то ДоЛЛарумм, с двумя "Л"
СКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 5:0 с «Северсталью», Плешков сделал 23 сэйва. Команда Ларионова идет 5-й на Западе
