«Спартак» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 1:0 с «Амуром» в овертайме, Георгиев сделал 24 сэйва, Морозов забил гол
«Спартак» одержал третью победу в последних четырех матчах.
«Спартак» победил «Амур» (1:0 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Вратарь Александр Георгиев отразил все 24 броска по своим воротам. Решающий гол забил Иван Морозов.
Это 3-я победа «Спартака» в 4 последних матчах. На данный момент клуб тренера Алексея Жамнова идет 8-м на Западе с 76 очками в 65 играх.
«Амур» проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда тренера Александра Андриевского занимает 9-е место в таблице Востока с 58 баллами в 65 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Жамнова с возвращением! Спартак с победой!
вау
