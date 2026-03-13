«Спартак» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 1:0 с «Амуром» в овертайме, Георгиев сделал 24 сэйва, Морозов забил гол

«Спартак » победил «Амур» (1:0 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь Александр Георгиев отразил все 24 броска по своим воротам. Решающий гол забил Иван Морозов .

Это 3-я победа «Спартака» в 4 последних матчах. На данный момент клуб тренера Алексея Жамнова идет 8-м на Западе с 76 очками в 65 играх.

«Амур » проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда тренера Александра Андриевского занимает 9-е место в таблице Востока с 58 баллами в 65 матчах.