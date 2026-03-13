  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • СКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 5:0 с «Северсталью», Плешков сделал 23 сэйва. Команда Ларионова идет 5-й на Западе
8

СКА выиграл 5-й матч подряд в КХЛ.

СКА победил «Северсталь» (5:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала для команды из Санкт-Петербурга 5-й подряд.

Вратарь Артемий Плешков отразил все 23 броска по своим воротам.

На данный момент команда тренера Игоря Ларионова идет 5-й на Западе с 79 очками в 65 матчах.

«Северсталь» занимает 2-е место на Западе с 84 баллами после 66 игр.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoСКА
logoАндрей Козырев
logoАртемий Плешков
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoСеверсталь
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Фантастическая игра СКА. Спасибо Ларионову и команде! Пятый гол в лучших традициях комбинационного хоккея времен Профессора! Хейтеры идут в лес)).
Уже ждём рассказы после 1 раунда про автобусы и троллейбусы и "мы тоже так можем играть, но у нас другой стиль"
нормальные болельщики болеют за, а не против...топи за свой спартачок ...))
Интересно, спортс когда-нибудь починит таблицу КХЛ на сайте? Согласно ей, если сложить В+ВО+П+ПО, получим 74 матча у СКА при 65 сыгранных. И так у всех.
Вот что значит в СКА наконец пришел настоящий тренер.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
