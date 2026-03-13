СКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 5:0 с «Северсталью», Плешков сделал 23 сэйва. Команда Ларионова идет 5-й на Западе

СКА выиграл 5-й матч подряд в КХЛ.

СКА победил «Северсталь» (5:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала для команды из Санкт-Петербурга 5-й подряд.

Вратарь Артемий Плешков отразил все 23 броска по своим воротам.

На данный момент команда тренера Игоря Ларионова идет 5-й на Западе с 79 очками в 65 матчах.

«Северсталь » занимает 2-е место на Западе с 84 баллами после 66 игр.