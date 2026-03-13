«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 2:0 с «Сочи», Арефьев сделал 28 сэйвов
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей в КХЛ.
«Ак Барс» победил «Сочи» (2:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Вратарь Максим Арефьев отразил все 28 бросков по своим воротам. Решающий гол забил Нэйтан Тодд.
Это 4-я победа «Ак Барса» в 5 последних матчах. На данный момент клуб тренера Анвара Гатиятулина идет 3-м на Востоке с 90 очками в 65 играх.
«Сочи» занимает 11-е место в таблице Запада с 44 баллами в 65 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Победа Арефьева, в третьем периоде только он и играл.
