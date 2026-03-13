Ги Буше о том, что Шарипзянов повторил рекорд по очкам для защитников: «Наш капитан представляет все, что мы хотим видеть на льду и за его пределами»

Главный тренер «Авангард » Ги Буше высказался о достижении защитника Дамира Шарипзянова .

Сегодня омский клуб обыграл «Шанхай » со счетом 6:1. Шарипзянов набрал 65-е очко в регулярном чемпионате и повторил рекорд Криса Ли по результативности для защитников.

«Когда у нас классный матч и все отлично, журналистов нет. А когда не ладится – тут полно народу (смеется). Сегодня мы хотели заявить о себе. Это была последняя домашняя игра в регулярном чемпионате. Хотели показать то, кем мы являемся, как можем играть.

Но сейчас много хороших историй происходит с нашей командой – поставили рекорд по заброшенным шайбам, и мы хотим еще забивать. В прошлой встрече Серебряков стал лучшим российским вратарем по количеству побед в КХЛ , а сегодня стал просто лучшим, и точка.

За Шарипзянова все рады. Для него это была тяжелая ноша. Когда остается один шаг, чтобы повторить рекорд, и это происходит не так быстро – это давит. Его сегодняшний ассист заставил всех радоваться, потому что наш капитан представляет все, что мы хотим видеть на льду и за его пределами. Он всегда выкладывается, чтобы помочь команде, улучшить ситуацию. Если он побьет рекорд, то это будет классным достижением», – сказал Буше.