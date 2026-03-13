Бобровский разделил с Хабибулиным 1-е место среди российских вратарей по матчам в истории НХЛ. У них по 799 игр в регулярках
Бобровский провел 799-й матч в регулярках НХЛ.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский помог команде одержать победу в матче НХЛ с «Коламбусом» (2:1 ОТ).
Эта игра стала для него 799-й в карьере в регулярных чемпионатах лиги.
По этому показателю он сравнялся с Николаем Хабибулиным, разделив с ним 1-е место среди российских вратарей в истории НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
15 комментариев
Вперёд к рекорду и к красивой круглой цифре!!!!