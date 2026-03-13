  • Бобровский разделил с Хабибулиным 1-е место среди российских вратарей по матчам в истории НХЛ. У них по 799 игр в регулярках
Бобровский разделил с Хабибулиным 1-е место среди российских вратарей по матчам в истории НХЛ. У них по 799 игр в регулярках

Бобровский провел 799-й матч в регулярках НХЛ.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский помог команде одержать победу в матче НХЛ с «Коламбусом» (2:1 ОТ).

Эта игра стала для него 799-й в карьере в регулярных чемпионатах лиги.

По этому показателю он сравнялся с Николаем Хабибулиным, разделив с ним 1-е место среди российских вратарей в истории НХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вперёд, Серёга! Рекорды для того, чтобы их бить.
Молодец, Сергей!👍
Вперёд к рекорду и к красивой круглой цифре!!!!
799 игр это 18-е место среди вратарей в истории. До конца регулярки успеет выйти на 17 место. Из действующих вратарей больше только у Куика, пока 826 игр
Серёга лучший российский вратарь , да уж прости меня Вася.
Ответ Роман_АИ
по определённым достижениям на данный момент да, но у Андрея ещё лет 8 впереди
До сих пор помню как он остановил Питтсбург с молодыми Малкиным и Кросби в своем дебютном матче в лиге. 2010 год
Василевский побьет с запасом, если травм не будет
Зато Сорокин и Набоков по голам лучшие, а Вася по очкам лучший бомбардир))))
Серёге пробить потолок 1000 матчей, в принципе это 4 сезона плюс/минус
Ответ estkto
При всем уважении вряд ли он еще 4 сезона отыграет
Ответ estkto
Это 6 сезонов +-
Достойная вышла игра!
Рад за Бобровского. По мне, так он - лучший российский вратарь в НХЛ.
