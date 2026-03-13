  • «Локомотив» выиграл 9 из 10 последних матчей – сегодня 4:2 с «Ладой», Шалунов сделал хет-трик, Березкин – 3 передачи
4

«Локомотив» выиграл 9 из 10 последних матчей – сегодня 4:2 с «Ладой», Шалунов сделал хет-трик, Березкин – 3 передачи

«Локомотив» выиграл 9 из 10 последних матчей в КХЛ.

«Локомотив» победил «Ладу» (4:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Нападающий клуба из Ярославля Максим Шалунов сделал хет-трик, форвард Максим Березкин отметился 3 передачами.

Это 9-я победа «Локомотива» в 10 последних матчах.

На данный момент клуб тренера Боба Хартли идет 1-м на Западе с 95 очками в 66 играх.

«Лада» занимает 10-е место в таблице Запада с 45 баллами в 67 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
4 комментария
Вот кто разрывает КХЛ ! Перед самым плей-офф сметают всех и вся - 16 побед в 18-ти крайних матчах !
Это не распиаренный Спортсом Металлург, который в тот момент, когда надо быть в огне и во всеоружии, еле-еле вытаскивает матчи с аутсайдерами и отлетает от лидирующих команд, выхватывая порой и 1:8.
Ответ Эд..19
Ну Металлург тоже серьезная команда, в этом году мощно идут :) Да и в огне им именно сейчас быть вообще не нужно, нужно готовиться к плэй-офф, спал должен быть, нужно нагрузку дать команде.Но, хотелось бы верить, что мы (Локомотив) целенаправленно к плэй-офф подходили и повторим прошлогодний успех :) Хотя, в этом сезоне было много слабых матчей и такого доминирования, как в прошлом году сейчас нет. Игра в большинстве, ненужные удаления опять же, реализация и т.д.... Повторюсь, надеюсь, что всё по плану :)
Шалунов машина ! Берёзка красавчик !
Ответ БЕШЕНЫЙ_27
Береза даже в пустые попасть не смог.
