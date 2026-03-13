«Локомотив» выиграл 9 из 10 последних матчей – сегодня 4:2 с «Ладой», Шалунов сделал хет-трик, Березкин – 3 передачи
«Локомотив» выиграл 9 из 10 последних матчей в КХЛ.
«Локомотив» победил «Ладу» (4:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Нападающий клуба из Ярославля Максим Шалунов сделал хет-трик, форвард Максим Березкин отметился 3 передачами.
Это 9-я победа «Локомотива» в 10 последних матчах.
На данный момент клуб тренера Боба Хартли идет 1-м на Западе с 95 очками в 66 играх.
«Лада» занимает 10-е место в таблице Запада с 45 баллами в 67 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это не распиаренный Спортсом Металлург, который в тот момент, когда надо быть в огне и во всеоружии, еле-еле вытаскивает матчи с аутсайдерами и отлетает от лидирующих команд, выхватывая порой и 1:8.