«Локомотив» выиграл 9 из 10 последних матчей – сегодня 4:2 с «Ладой», Шалунов сделал хет-трик, Березкин – 3 передачи

«Локомотив» выиграл 9 из 10 последних матчей в КХЛ.

«Локомотив» победил «Ладу» (4:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий клуба из Ярославля Максим Шалунов сделал хет-трик, форвард Максим Березкин отметился 3 передачами.

На данный момент клуб тренера Боба Хартли идет 1-м на Западе с 95 очками в 66 играх.

«Лада » занимает 10-е место в таблице Запада с 45 баллами в 67 матчах.