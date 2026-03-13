Шалунов сделал хет-трик в матче с «Ладой». Форвард обновил рекорд «Локомотива» по голам за одну регулярку КХЛ, у него 30 шайб в 65 играх

Шалунов сделал хет-трик в матче с «Ладой».

Нападающий «Локомотива » Максим Шалунов достиг отметки 30 шайб за сезон-2025/26.

Форвард сделал хет-трик в матче против «Лады» (4:2).

На его счету теперь 41 (30+11) очко в 65 играх сезона.

Он обновил свой клубный рекорд по голам за одну регулярку Фонбет Чемпионата КХЛ, установленный в сезоне-2022/23.