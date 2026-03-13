  • Шалунов сделал хет-трик в матче с «Ладой». Форвард обновил рекорд «Локомотива» по голам за одну регулярку КХЛ, у него 30 шайб в 65 играх
Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов достиг отметки 30 шайб за сезон-2025/26.

Форвард сделал хет-трик в матче против «Лады» (4:2).

На его счету теперь 41 (30+11) очко в 65 играх сезона.

Он обновил свой клубный рекорд по голам за одну регулярку Фонбет Чемпионата КХЛ, установленный в сезоне-2022/23.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
Только не в 65 играх, как минимум одну пропускал на Дальнем Востоке, когда Дочь родилась
Макс сегодня жег! Новых рекордов за Локо!
Второй хит-трик в карьере хоккейной !
Максим отличный форвард и очень полезный игрок!
Когда Максим переходил к нам в 2021, тем более после своего первого слабого сезона в клубе, кто бы мог подумать, что это будущая легенда и рекордсмен🚂.Красавец
Мы его много критиковали пару сезонов. Но Макс доказал свою незаменимость.
Насколько я помню, первый его сезон в клубе был осложнен то ли травмой, то ли ковидом, и в итоге, ожидаемо, получился далеко не лучшим. До кучи получил много критики из-за большого контракта. А потом всё стало на свои места. И про контракт никто не вспоминает.
Пипец как не везет Березкину. Уже в пустые шайба не лезет...
Макс уже легенда клуба.Победная шайба в финале не забываема.
