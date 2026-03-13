Разин об отсутствии Набокова в заявке на матч с «Сибирью»: «Секрет. Конфликт у меня с ним, напиши»

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин пошутил, что у него конфликт с Ильей Набоковым, из-за чего вратарь пропустил игру с «Сибирью» (2:1 ОТ).

– Когда в эпизоде с пропущенным голом голкипер Смолин отпрыгивал от шайбы…

– Его наш защитник зацепил, Смолин не отпрыгивал от шайбы.

– А где Набоков?

– Секрет. Где надо. Конфликт у меня с ним, напиши (улыбается), – сказал Разин.