  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин об отсутствии Набокова в заявке на матч с «Сибирью»: «Секрет. Конфликт у меня с ним, напиши»
21

Андрей Разин пошутил, что у него конфликт с Набоковым.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин пошутил, что у него конфликт с Ильей Набоковым, из-за чего вратарь пропустил игру с «Сибирью» (2:1 ОТ).

– Когда в эпизоде с пропущенным голом голкипер Смолин отпрыгивал от шайбы…

– Его наш защитник зацепил, Смолин не отпрыгивал от шайбы.

– А где Набоков?

– Секрет. Где надо. Конфликт у меня с ним, напиши (улыбается), – сказал Разин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoАндрей Разин
logoАлександр Смолин
logoСибирь
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoИлья Набоков
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Набоков после шедеврального позапрошлого сезона всё ещё в себя приходит
Набоков готовиться к плейоф, это же понятно.
Ответ Dexterrrrrrrrrr
тса!
офф!
- закончили грамматическое ката! Осс! :) :) :)
Ответ andypetr_1
Мы не в школе .Грамотей ты знатный .Доволен наверное ,что на ошибки указал ? Умница ты наша .
конфликт у тебя с судьями будет, в плей-офф с такими как сегодня в Уфе делали вид, что работают добросовестно
Ответ Михаил Барвинский
Бедную Уфу опять душат судьи(( ну как жетак
Ответ Серый
ты чудо игру смотрел вообще, !? Если не видел то можешь заткнуться.....
Сдал сильно. Не баст, но близко к этому. Сверкнул, и опух. Был в НХЛ такой Джим Кэрри в свое время.
Ответ leopard-000
- Сдал сильно.
А ты не думаешь, что хоккеисты тоже могут читать твой комментарий?
Либо ты за ММГ, либо напиши уже честно в профиле, что против.
Я, например, считаю, что не сдал - просто остался на своём уровне, при этом КХЛ рванула вперёд. И не забываем про защиту - которой нет, всей пятёркой атакуем, привозим легендарные 7 голов в большинстве, рекорд на века.

- Не баст, но близко к этому.
Bust - это женская грудь, если что.

- Был в НХЛ такой Джим Кэрри
Был Carey. Это в Голливуде комик (хороший) Carrey.

Ответить
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
