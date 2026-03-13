Ротенберг о коллаборации Putin Team Russia и «Красной Машины»: «Это история про силу России, движение вперед, про людей, которые выбирают спорт и свои ценности»

Ротенберг рассказал об одежде Putin Team Russia.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о коллаборации брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia.

«19 марта в 16:00 в Центральном выставочном зале «Манеж» на шестой Московской неделе моды состоится показ, который станет официальным анонсом коллаборации брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia при поддержке олимпийского чемпиона Александра Легкова.

Для нас это не просто выход на новую площадку и модный показ. Это старт совместного проекта, в котором соединяются стиль, энергия движения, технологичность и современный взгляд на спортивную эстетику.

Putin Team Russia – это высокотехнологичная одежда российского производства, бренд, который делает ставку на качество, комфорт, современные технологии и сильную национальную айдентику. Для меня важно, что такие проекты помогают развивать отечественный продукт, популяризируют активный образ жизни и формируют осмысленное отношение к тому, что создается в нашей стране.

«Красная Машина» – бренд про традиции, характер, командный дух и преемственность поколений. Про уважение к нашему хоккейному наследию и умение говорить о нем современным языком.

Именно поэтому эта коллаборация выглядит для меня абсолютно естественной. Это история про силу России, про движение вперед, про людей, которые выбирают активную жизненную позицию, спорт, качество и свои ценности.

Для нас также важно, что этот проект связан с благотворительностью: часть средств от продаж будет направлена на нужды детско-юношеского спорта», – говорится в сообщении Ротенберга.