  • Ротенберг о коллаборации Putin Team Russia и «Красной Машины»: «Это история про силу России, движение вперед, про людей, которые выбирают спорт и свои ценности»
Ротенберг о коллаборации Putin Team Russia и «Красной Машины»: «Это история про силу России, движение вперед, про людей, которые выбирают спорт и свои ценности»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о коллаборации брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia.

«19 марта в 16:00 в Центральном выставочном зале «Манеж» на шестой Московской неделе моды состоится показ, который станет официальным анонсом коллаборации брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia при поддержке олимпийского чемпиона Александра Легкова.

Для нас это не просто выход на новую площадку и модный показ. Это старт совместного проекта, в котором соединяются стиль, энергия движения, технологичность и современный взгляд на спортивную эстетику.

Putin Team Russia – это высокотехнологичная одежда российского производства, бренд, который делает ставку на качество, комфорт, современные технологии и сильную национальную айдентику. Для меня важно, что такие проекты помогают развивать отечественный продукт, популяризируют активный образ жизни и формируют осмысленное отношение к тому, что создается в нашей стране.

«Красная Машина» – бренд про традиции, характер, командный дух и преемственность поколений. Про уважение к нашему хоккейному наследию и умение говорить о нем современным языком.

Именно поэтому эта коллаборация выглядит для меня абсолютно естественной. Это история про силу России, про движение вперед, про людей, которые выбирают активную жизненную позицию, спорт, качество и свои ценности.

Для нас также важно, что этот проект связан с благотворительностью: часть средств от продаж будет направлена на нужды детско-юношеского спорта», – говорится в сообщении Ротенберга.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Давай Ромка покажи на деле откажись от паспорта Финляндии и Британии делай красиво
Красиво он лизать только может. Редкостный мерзкий персонаж, конечно
"Давайте без дискриминации по национальному признаку!"
Ротенберг это не человек, а какая-то нейросеть, которую научили 100% своей речи составлять из лозунгов и транспарантов.
Комментарий скрыт
Да любой чинуша сейчас кроме лозунгов ничего не делает , главное покраше слова подобрать о псевдовеличии
Чо название на сатанинском? опять?)
Нерусская фамилия нерусскими словами в нерусском названии зала на неделе «нерусское слово», сообщает о силе России💪🏻 все как мы любим
Есть иная ситуация. Недавно читал Жестяной барабан Гюнтера Грасса. Одного из эпизодических персонажей звали Путя. И в его доме хранили награбленное бандой. Соответственно в тексте при переводе получилось Путин отец, путин дом и путин подвал. Поэтому сами глупостью занимаются, пытаясь сделать слоган для иностранцев, а для них это может читаться дико.
А почему на аглицком опять?
Режим Patriot activate ☑️
Набор лозунгов и патриотических клише как всегда! Ура!
Как Каддафи, асад и прочие team звучит
Когда ноете про спрт вне плтк нойте как-то когерентно штоли тогда
