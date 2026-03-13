«Трактор» отыгрался с 0:2 и победил «Торпедо» в овертайме – 3:2. Кравцов, Ливо и Григоренко набрали по 2 очка
«Трактор» одержал волевую победу над «Торпедо».
«Трактор» одержал волевую победу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2 ОТ).
Команда тренера Евгения Корешкова отыгралась с 0:2 по ходу матча.
Решающий гол забил Василий Глотов. По 2 очка в составе клуба из Челябинска набрали Виталий Кравцов (1+1), Джош Ливо (0+2) и Михаил Григоренко (1+1).
На данный момент «Трактор» идет на 6-м месте в таблице Востока, набрав 69 очков в 65 играх.
«Торпедо» занимает 5-е место на Западе с 79 баллами в 66 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс
Как то всё не радостно перед плейофф.Так шикарно играть в 1 периоде и совсем не выйти на 2.Большинство нулёвое, смотрел вчера игру Горького там мысли больше.Надежда только на чудо, но с Торпедо чудеса не возможны.
Трактор с победой. Молодцы
Родное торпедовское 7-8 место не за горами ))) Всё возвращается на круги своя )
Родное торпедовское 7-8 место не за горами ))) Всё возвращается на круги своя )
к сожалению, это и есть примерный потолок текущего ростера. на длинной дистанции именно состав решает. а у Торпедо как только заглохли 16-55-92 и перестал оверперформить 72, начался недобор по очкам
С Победой Трактор!
грусть какая у торпедо( все концовки сливают, круч должен уйти, большинства нет.. неужто денег нет*? прям как будто специально опускаются в таблице
