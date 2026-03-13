«Трактор» отыгрался с 0:2 и победил «Торпедо» в овертайме – 3:2. Кравцов, Ливо и Григоренко набрали по 2 очка

«Трактор» одержал волевую победу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2 ОТ).

Команда тренера Евгения Корешкова отыгралась с 0:2 по ходу матча.

Решающий гол забил Василий Глотов . По 2 очка в составе клуба из Челябинска набрали Виталий Кравцов (1+1), Джош Ливо (0+2) и Михаил Григоренко (1+1).

На данный момент «Трактор» идет на 6-м месте в таблице Востока, набрав 69 очков в 65 играх.

«Торпедо» занимает 5-е место на Западе с 79 баллами в 66 матчах.