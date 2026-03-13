«Авангард» выиграл 5 из 7 последних матчей – сегодня 6:1 с «Шанхаем», Прохоркин набрал 1+2. Команда Буше идет 2-й на Востоке

«Авангард» выиграл 5 из 7 последних матчей в КХЛ.

«Авангард» обыграл «Шанхай» (6:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

В составе омского клуба 3 очка набрал Николай Прохоркин (1+2), по 2 балла набрали Майкл Маклауд (1+1), Эндрю Потуральски (0+2) и Вячеслав Войнов (1+1).

Команда тренера Ги Буше одержала 5-ю победу в 7 последних матчах.

На данный момент «Авангард » идет на 2-м месте в таблице Востока, набрав 95 очков в 66 играх.

«Шанхай» занимает 9-е место на Западе с 54 баллами в 65 матчах.