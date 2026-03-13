  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Авангард» выиграл 5 из 7 последних матчей – сегодня 6:1 с «Шанхаем», Прохоркин набрал 1+2. Команда Буше идет 2-й на Востоке
12

«Авангард» выиграл 5 из 7 последних матчей в КХЛ.

«Авангард» обыграл «Шанхай» (6:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

В составе омского клуба 3 очка набрал Николай Прохоркин (1+2), по 2 балла набрали Майкл Маклауд (1+1), Эндрю Потуральски (0+2) и Вячеслав Войнов (1+1).

Команда тренера Ги Буше одержала 5-ю победу в 7 последних матчах.

На данный момент «Авангард» идет на 2-м месте в таблице Востока, набрав 95 очков в 66 играх.

«Шанхай» занимает 9-е место на Западе с 54 баллами в 65 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoАвангард
logoКХЛ
logoМитч Лав
logoЭндрю Потуральски
logoГи Буше
logoВячеслав Войнов
logoМайкл Маклауд
logoНиколай Прохоркин
logoШанхай Дрэгонс
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Авангард с крупной и уверенной победой!
Шарипзянова с повторением рекорда!
Ну все, в оставшихся играх можно кому-то дать отдохнуть, кому-то микроповреждения залечить. Пилипенко и Долженкову больше времени дать (второй, кстати, сегодня понравился), Мишурова выпустить. У Ак Барса теоретические шансы обойти нас остаются, но невеликие, да и даже если обойдут, ничего особо страшного не случится. Парни сегодня выглядели более мотивированными, чем в предыдущих матчах. То ли из-за того, что последний домашний матч в регулярке играли, то ли просто на фоне еще более немотивированного соперника так выглядели, но игра понравилась. И в раздевалке после матча отличная атмосфера была. Ждем плей-офф!
Ответ Hola Hola
Я бы не сказал, что сегодня Шанхай не был мотивирован играли хорошо, по крайней мере в первом периоде ну и во втором за счет большинства.
Ответ Hola Hola
По мне с Нефтехимиком играть лучше чем с Трактором, но там тоже не понятно, кто займет 6 место.
Ги и Команда Вы лучшие, горжусь 👍💪🤞
Так не идёт, уже пришла ни ниже ни выше не сдвинется со второго
Ответ Андрей Калинин
Если Ак Барс все выиграет, а Авангард все проиграет в основное время, казанцы еще могут обойти.
Выиграть одну из двух оставшихся игр реально, но в одной из них должен сыграть Серебряков.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
