«Авангард» выиграл 5 из 7 последних матчей – сегодня 6:1 с «Шанхаем», Прохоркин набрал 1+2. Команда Буше идет 2-й на Востоке
«Авангард» выиграл 5 из 7 последних матчей в КХЛ.
«Авангард» обыграл «Шанхай» (6:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
В составе омского клуба 3 очка набрал Николай Прохоркин (1+2), по 2 балла набрали Майкл Маклауд (1+1), Эндрю Потуральски (0+2) и Вячеслав Войнов (1+1).
Команда тренера Ги Буше одержала 5-ю победу в 7 последних матчах.
На данный момент «Авангард» идет на 2-м месте в таблице Востока, набрав 95 очков в 66 играх.
«Шанхай» занимает 9-е место на Западе с 54 баллами в 65 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Шарипзянова с повторением рекорда!