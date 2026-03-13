Шарипзянов повторил рекорд КХЛ по очкам за сезон среди защитников. У него 65 баллов в 64 играх

Шарипзянов повторил рекорд КХЛ по результативности за сезон среди защитников.

Защитник «Авангарда » Дамир Шарипзянов набрал 65-е очко в регулярном чемпионате-2025/26.

Он отметился передачей в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Шанхая» (6:1).

Теперь в активе Шарипзянова 65 (23+42) баллов в 64 играх сезона.

Он повторил рекорд Криса Ли (65 (14+51) очков в 60 матчах сезона-2016/17) по результативности для защитников.