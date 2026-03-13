Шарипзянов повторил рекорд КХЛ по очкам за сезон среди защитников. У него 65 баллов в 64 играх
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов набрал 65-е очко в регулярном чемпионате-2025/26.
Он отметился передачей в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Шанхая» (6:1).
Теперь в активе Шарипзянова 65 (23+42) баллов в 64 играх сезона.
Он повторил рекорд Криса Ли (65 (14+51) очков в 60 матчах сезона-2016/17) по результативности для защитников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Поэтому просто пожелаем Дамиру превзойти оба достижения Криса :)
Классная игра, классный вечер и рекорд Шарипзянова 👍🤞
Супер 👍
Удачи в достижении рекорда 🤞🤞🤞