8

Гудасу предстоит слушание за удар коленом в колено Мэттьюсу

Защитнику «Анахайма» Радко Гудасу предстоит слушание за удар коленом в колено форварду «Торонто» Остону Мэттьюсу.

Департамент безопасности игроков НХЛ назначил слушание по эпизоду матча регулярного чемпионата НХЛ между «Дакс» и «Лифс» (4:6). 

Мэттьюс покинул площадку из-за травмы нижней части тела. Гудас в итоге был удален до конца игры. 

🚑 Гудас влетел в колено Мэттьюсу! Сломал второго капитана за месяц

Беруби остался недоволен пассивностью игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса. На льду были Райлли, Карло, Коуэн и Нюландер – никто не стал разбираться с Гудасом

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoРадко Гудас
logoОстон Мэттьюс
logoАнахайм
logoНХЛ
травмы
logoТоронто
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Уже появилась новость , что Мэттьюс вылетел до конца сезона.
Судя по тому, насколько нестабильный Мэттьюс как в плане результативности, так и в плане здоровья, рекорда ему не видать как своих ушей.
Плаксы… могли бы на льду наказать, такое не прощают.
Не говори, это вообще позорище. Непонятно, кто хуже - Гудас или «команда» Торонто…
Гудас самоустранился, теперь есть место для Карлсона
Печальные новости для Листьев:
Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной в матче с «Анахаймом», сообщает пресс-служба клуба.
У форварда диагностирован разрыв медиальной коллатеральной связки и ушиб четырехглавой мышцы бедра.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
