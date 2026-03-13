Гудасу предстоит слушание за удар коленом в колено Мэттьюсу

Гудасу предстоит слушание за удар в колено Мэттьюсу.

Защитнику «Анахайма » Радко Гудасу предстоит слушание за удар коленом в колено форварду «Торонто» Остону Мэттьюсу .

Департамент безопасности игроков НХЛ назначил слушание по эпизоду матча регулярного чемпионата НХЛ между «Дакс» и «Лифс» (4:6).

Мэттьюс покинул площадку из-за травмы нижней части тела. Гудас в итоге был удален до конца игры.

🚑 Гудас влетел в колено Мэттьюсу! Сломал второго капитана за месяц

Беруби остался недоволен пассивностью игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса. На льду были Райлли, Карло, Коуэн и Нюландер – никто не стал разбираться с Гудасом