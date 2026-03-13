Сушинский о ФХР: «Смысл какой менять Третьяка? Мы все равно на международном уровне не выступаем. Хоккей живет и развивается – это главное»

Сушинский высказался о переизбрании Третьяка главой ФХР.

Чемпион мира Максим Сушинский отреагировал на переизбрание Владислава Третьяка на пост президента ФХР .

73-летний трехкратный олимпийский чемпион был единственным кандидатом на должность. Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года.

«Хоккей живет и развивается – это главное. Смысл какой менять Третьяка? Мы все равно на международном уровне не выступаем. Если кто-то другой придет сейчас, то сильных изменений не будет.

Все зависит от того, будем ли мы на международной арене или нет. Как только мы вернемся, тогда можно что-то менять, а пока нет.

Чего удивляться, что его переизбрали, если других кандидатур не было», – сказал Сушинский.