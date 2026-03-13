Жамнов – на скамейке «Спартака» в матче с «Амуром». Главный тренер отсутствовал с 28 января по медицинским причинам
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов будет руководить командой в матче FONBET КХЛ с «Амуром». Встреча пройдет 13 марта в Москве.
28 января главный тренер красно-белых пропустил домашний матч против «Лады» (6:2) из-за рождения ребенка. На следующий день клуб сообщил, что Жамнов пропустит еще несколько игр по состоянию здоровья.
В начале марта «Спартак» уточнил, что специалист восстанавливается после операции.
Команда занимает седьмое место в Западной конференции и гарантировала себе участие в плей-офф.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
С восстановлением, Юрьевич! И успеха!
Здоровья, терпения и удачи нашему Главному!
Спасибо Александру Баркову, достойно подстраховал главного, команда была дееспособна)
