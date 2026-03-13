Жамнов – на скамейке «Спартака» в матче с «Амуром». Главный тренер отсутствовал с 28 января по медицинским причинам

Жамнов вернется на скамейку «Спартака» в матче с «Амуром».

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов будет руководить командой в матче FONBET КХЛ с «Амуром ». Встреча пройдет 13 марта в Москве.

28 января главный тренер красно-белых пропустил домашний матч против «Лады» (6:2) из-за рождения ребенка. На следующий день клуб сообщил, что Жамнов пропустит еще несколько игр по состоянию здоровья.

В начале марта «Спартак» уточнил , что специалист восстанавливается после операции.

Команда занимает седьмое место в Западной конференции и гарантировала себе участие в плей-офф.