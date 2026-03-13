  • Ротенберг о возможном возвращении в КХЛ: «Мечта каждого тренера – работать в сборной. Благодарен ФХР за доверие, что я главный тренер «России 25»
28

Ротенберг о возможном возвращении в КХЛ: «Мечта каждого тренера – работать в сборной. Благодарен ФХР за доверие, что я главный тренер «России 25»

Ротенберг о возможном возвращении в КХЛ: мечта каждого тренера – сборная России.

Член совета директоров «Динамо», экс-тренер СКА Роман Ротенберг оценил шансы на возвращение в FONBET КХЛ в качестве главного тренера.

– Вы говорили, что для вашего возвращения в КХЛ в качестве главного тренера должны сойтись много факторов, в том числе желание болельщиков. Видите ли себя в качестве главного тренера клуба КХЛ в следующем сезоне?

– Еще желание журналистов. Я очень благодарен Федерации хоккея России (ФХР) за доверие, что я являюсь главным тренером команды «Россия 25», я сейчас работаю с разными сборными, это команды до 16, 17, 18, 20 лет. Мы со всеми провели тренировки. Со всеми общаемся. Это возможность работать с молодыми игроками. Плюс ежедневная работа в академии, постоянные тренировки. Нужно держать руку на пульсе и не отходить от работы, чтобы была возможность вернуться.

Благодаря этой работе я смог третий раз подряд победить на международном турнире (Кубке Первого канала – Спортс’‘), потому что я ежедневно на льду. Работаю с детьми, юниорскими сборными и хожу на все домашние матчи хоккейного клуба «Динамо» в КХЛ. Держу руку на пульсе, смотрю хоккей вживую, да и по телевизору мониторим игры КХЛ, следим за сборниками.

– То есть даже после неудач со СКА у вас еще остались амбиции поработать в КХЛ?

– Да, я же работаю каждый день. Думаю, мечта каждого тренера – работать в сборной России в первую очередь. Это лучшие ребята, а каждый тренер мечтает работать с талантливыми игроками.

Я благодарен судьбе, что работаю с самыми талантливыми хоккеистами как менеджер и тренер. Это мне дает возможность передавать опыт нашим детям. Которые, увидите, в будущем будут нас радовать, если мы продолжим работу в том же темпе. Они будут побеждать, а мы ими гордиться.

Через 10 лет дети, которые сейчас тренируются в академии, выйдут играть за сборную, а мы все вместе сядем как болельщики и будем радоваться за наших воспитанников. Когда они победят на Олимпиаде, представляете, какие это будут эмоции?! Это будет самый важный результат нашей работы, – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Победы США и Канады на ЧМ или ОИ – ненастоящие, там не было России. Их игроки прямо говорили об этом – они молодцы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мечта 99% болельщиков хоккея - никогда не слышать больше про всех ротенбергов
Ответ filippa
Мечта 99% болельщиков хоккея - никогда не слышать больше про всех ротенбергов
Почему только болельщиков хоккея?
Ответ Иван Петров
Почему только болельщиков хоккея?
Уважаемый если Вы добавите новые категории я плюсану. Так то ветка про хоккей. Давайте начнем с малого....
Это он типа "на кошках" тренируется, а потом возглавит родную сборную Финляндии.
Ответ Shamarin
Это он типа "на кошках" тренируется, а потом возглавит родную сборную Финляндии.
В Финляндии дураков нет и никаких ротенбергов там не будет. Если уж финны и ошибутся, то найдут какого-нибудь местного хренового тренера
Ответ Shamarin
Это он типа "на кошках" тренируется, а потом возглавит родную сборную Финляндии.
Не надо им такого ’счастья
- В России две беды! Финны и платные дороги. - подумали албанцы.
Про нескончаемые интервью Ротенберга можно сказать: "Есть статьи о медиалиге и есть реклама букмекеров, потом 50 метров говна, а затем Ротенберг"
Ответ Ахимассс
Про нескончаемые интервью Ротенберга можно сказать: "Есть статьи о медиалиге и есть реклама букмекеров, потом 50 метров говна, а затем Ротенберг"
А потом ещё 50 метров и Мостовой
Представляете, какой урон будущему хоккея оказывает этот персонаж прямо сейчас.
Ответ alta85
Представляете, какой урон будущему хоккея оказывает этот персонаж прямо сейчас.
аполитично рассуждаешь клянусь чесный слова...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
«Я смог победить третий раз подряд»
Один всю команду тащил💪
Рома, уйди по хорошему
сам себя благодарит
Его интервью это и правда святое, золотое, олимпийское!
Моя скупая слеза потекла по щеке
