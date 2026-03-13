Ротенберг о возможном возвращении в КХЛ: мечта каждого тренера – сборная России.

Член совета директоров «Динамо», экс-тренер СКА Роман Ротенберг оценил шансы на возвращение в FONBET КХЛ в качестве главного тренера.

– Вы говорили, что для вашего возвращения в КХЛ в качестве главного тренера должны сойтись много факторов, в том числе желание болельщиков. Видите ли себя в качестве главного тренера клуба КХЛ в следующем сезоне?

– Еще желание журналистов. Я очень благодарен Федерации хоккея России (ФХР ) за доверие, что я являюсь главным тренером команды «Россия 25», я сейчас работаю с разными сборными, это команды до 16, 17, 18, 20 лет. Мы со всеми провели тренировки. Со всеми общаемся. Это возможность работать с молодыми игроками. Плюс ежедневная работа в академии, постоянные тренировки. Нужно держать руку на пульсе и не отходить от работы, чтобы была возможность вернуться.

Благодаря этой работе я смог третий раз подряд победить на международном турнире (Кубке Первого канала – Спортс’‘), потому что я ежедневно на льду. Работаю с детьми, юниорскими сборными и хожу на все домашние матчи хоккейного клуба «Динамо » в КХЛ. Держу руку на пульсе, смотрю хоккей вживую, да и по телевизору мониторим игры КХЛ, следим за сборниками.

– То есть даже после неудач со СКА у вас еще остались амбиции поработать в КХЛ?

– Да, я же работаю каждый день. Думаю, мечта каждого тренера – работать в сборной России в первую очередь. Это лучшие ребята, а каждый тренер мечтает работать с талантливыми игроками.

Я благодарен судьбе, что работаю с самыми талантливыми хоккеистами как менеджер и тренер. Это мне дает возможность передавать опыт нашим детям. Которые, увидите, в будущем будут нас радовать, если мы продолжим работу в том же темпе. Они будут побеждать, а мы ими гордиться.

Через 10 лет дети, которые сейчас тренируются в академии, выйдут играть за сборную, а мы все вместе сядем как болельщики и будем радоваться за наших воспитанников. Когда они победят на Олимпиаде, представляете, какие это будут эмоции?! Это будет самый важный результат нашей работы, – сказал Ротенберг.

