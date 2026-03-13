Плющев о возможном иске к ИИХФ из-за бана России: «Что мешало раньше? Ждут, что Путин будет заниматься вопросом возвращения сборной, видимо»

Плющев о возможном иске к ИИХФ из-за бана России: что мешало сделать это раньше?.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на заявление президента ФХР Владислава Третьяка о намерении судиться с ИИХФ по вопросу возвращения национальной команды на международные соревнования.

«Что мешало раньше заниматься возвращением сборной? Заявлять – это одно, а делать – другое. Эту работу должны делать спортивные дипломаты, ответственные люди из федерации. Никто же не мешал раньше заниматься вопросом возвращения сборной.

Видимо, они ждут, что этим будет заниматься наш президент страны. Не вижу трудностей, чтобы решать такие вопросы еще с 2022 года», – сказал Плющев.

