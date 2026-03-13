  Плющев о возможном иске к ИИХФ из-за бана России: «Что мешало раньше? Ждут, что Путин будет заниматься вопросом возвращения сборной, видимо»
Плющев о возможном иске к ИИХФ из-за бана России: «Что мешало раньше? Ждут, что Путин будет заниматься вопросом возвращения сборной, видимо»

Плющев о возможном иске к ИИХФ из-за бана России: что мешало сделать это раньше?.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на заявление президента ФХР Владислава Третьяка о намерении судиться с ИИХФ по вопросу возвращения национальной команды на международные соревнования.

«Что мешало раньше заниматься возвращением сборной? Заявлять – это одно, а делать – другое. Эту работу должны делать спортивные дипломаты, ответственные люди из федерации. Никто же не мешал раньше заниматься вопросом возвращения сборной.

Видимо, они ждут, что этим будет заниматься наш президент страны. Не вижу трудностей, чтобы решать такие вопросы еще с 2022 года», – сказал Плющев.

Кожевников о возможном иске к ИИХФ из-за бана России: «Если ФХР намерена общаться с позиции силы, то я двумя руками за. Дай бог, чтобы получилось»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
5 комментариев
Плющ, как персонаж из Наша Раша. Который с дивана.
Да потому что соплежуи на всех уровнях. В суд подавать - это же работать надо. Проще говорить про несправедливость, двойные стандарты, о том, что без нас спорт в целом и хоккей в частности осиротел, что все вернется бумерангом, и тому подобный гундеж, на который всем плевать.
Не до сборной ему, есть дела поважней
А то как возьмется,все сразу такие - да,да,конечно. Ну раз сам взялся)))
Прогиб зисчитан
