Кожевников о переизбрании Третьяка главой ФХР: «Был один кандидат. Понятие «выборы» подразумевает, что выбирают из кого-то. Альтернативы не было – мне непонятно, почему»

Кожевников о переизбрании Третьяка главой ФХР: был один кандидат.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о переизбрании Владислава Третьяка на должность президента Федерации хоккея России (ФХР ).

73-летний функционер был единственным кандидатом на должность. Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года.

«Выбрали Третьяка – и выбрали, там же собрались авторитетные люди, такие глыбы. Это нормально. Жалко, что был только один кандидат.

Я считаю, что должна быть какая-то альтернатива. Ведь само понятие «выборы» подразумевает, что выбирают из кого-то. Альтернативы Третьяку не было, и мне непонятно, почему ее нет, почему у нас был только один кандидат.

Я не вижу объема работы Третьяка, но мы же ничего не знаем, они же не печатают информацию о том, куда они ездят и что они делают», – сказал Кожевников.

Плющев о переизбрании Третьяка: «Как в ЮАР – один лидер на все времена. У нас что, высокие результаты у сборной? Если всем все нравится, тогда нормально. Будущее хоккея в надежных руках»