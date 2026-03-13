Кожевников о переизбрании Третьяка главой ФХР: «Был один кандидат. Понятие «выборы» подразумевает, что выбирают из кого-то. Альтернативы не было – мне непонятно, почему»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о переизбрании Владислава Третьяка на должность президента Федерации хоккея России (ФХР).

73-летний функционер был единственным кандидатом на должность. Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года.

«Выбрали Третьяка – и выбрали, там же собрались авторитетные люди, такие глыбы. Это нормально. Жалко, что был только один кандидат.

Я считаю, что должна быть какая-то альтернатива. Ведь само понятие «выборы» подразумевает, что выбирают из кого-то. Альтернативы Третьяку не было, и мне непонятно, почему ее нет, почему у нас был только один кандидат.

Я не вижу объема работы Третьяка, но мы же ничего не знаем, они же не печатают информацию о том, куда они ездят и что они делают», – сказал Кожевников.

Плющев о переизбрании Третьяка: «Как в ЮАР – один лидер на все времена. У нас что, высокие результаты у сборной? Если всем все нравится, тогда нормально. Будущее хоккея в надежных руках»

9 комментариев
Выборы не для России 😂
Выборы предполагают как минимум двоих, а собираться более одного запрещено).
Как можно , на серьёзных щах, удивляться "выборам" в РФ ? И ведь не заржут даже.
Да всем всё понятно.
Причём уже давно
А мне вот нет !
Как это так - Кожевников неустанно проклинает любую демократию во всех ее проявлениях ,
а когда это начинает касаться его вида спорта он прямо хоккейный Мамдани или Обама ,
чтобы понятней было ?
Так чего Рому то не выбрали? Кинули бы клич на онли фанс и готово Рома Ротенберг возглавляет ФХР 😉
Они осваивают бюджет, а деньги любят тишину). Поэтому, о какой либо деятельности Третьяка доподлинно ничего не известно.
Так очевидно, что альтернатива Ротенберг. Ну не Крикунов же, с Плющевым, Кожевниковым и Черкасом.
