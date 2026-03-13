41-летний Бернс провел 989-й матч подряд в регулярках НХЛ – делит 2-е место в истории лиги с Йэндлом. Рекорд у Кессела – 1064 игры
Защитник «Колорадо» Брент Бернс провел 989-й матч без единого пропуска в регулярных чемпионатах НХЛ (5:1 с «Сиэтлом»). Серия длится с 22 ноября 2013 года.
41-летний игрок разделил второе место в истории лиги с Китом Йэндлом по этому показателю. Рекорд принадлежит Филу Кесселу – 1064 игры подряд.
В этом сезоне на счету Бернса 64 матча и 28 (9+19) очков при полезности «плюс 29» за 19:11 в среднем на льду.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Вот это полезность в таком возрасте, моë почтение..
если посмотреть на список действующих железных игроков, выделяются ещё Зайдер и Сузуки. они не пропускали игр с самого дебюта в НХЛ
Гвозди бы делать из этих людей
Давай, борода, держись. И не подведи в ПО.
Кессел не играет но видимо пивас попивает и здоровье норм, Бернсу далеко до Кэссела
Неужели правда не было ни одной травмы? Удивительно.
выйдет на чистое второе
Было бы интересно, кто больше игр провёл без зубов - Бёрнс или Овечкин. Или какой-то другой хоккеист.
