41-летний Бернс провел 989-й матч подряд в регулярках НХЛ – делит 2-е место в истории лиги с Йэндлом. Рекорд у Кессела – 1064 игры

41-летний Бернс провел 989-й матч подряд в регулярках НХЛ.

Защитник «Колорадо » Брент Бернс провел 989-й матч без единого пропуска в регулярных чемпионатах НХЛ (5:1 с «Сиэтлом»). Серия длится с 22 ноября 2013 года.

41-летний игрок разделил второе место в истории лиги с Китом Йэндлом по этому показателю. Рекорд принадлежит Филу Кесселу – 1064 игры подряд.

В этом сезоне на счету Бернса 64 матча и 28 (9+19) очков при полезности «плюс 29» за 19:11 в среднем на льду.