  • 41-летний Бернс провел 989-й матч подряд в регулярках НХЛ – делит 2-е место в истории лиги с Йэндлом. Рекорд у Кессела – 1064 игры
Защитник «Колорадо» Брент Бернс провел 989-й матч без единого пропуска в регулярных чемпионатах НХЛ (5:1 с «Сиэтлом»). Серия длится с 22 ноября 2013 года.

41-летний игрок разделил второе место в истории лиги с Китом Йэндлом по этому показателю. Рекорд принадлежит Филу Кесселу – 1064 игры подряд.

В этом сезоне на счету Бернса 64 матча и 28 (9+19) очков при полезности «плюс 29» за 19:11 в среднем на льду.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Вот это полезность в таком возрасте, моë почтение..
если посмотреть на список действующих железных игроков, выделяются ещё Зайдер и Сузуки. они не пропускали игр с самого дебюта в НХЛ
Ответ Radik_2.0
Гвозди бы делать из этих людей
Давай, борода, держись. И не подведи в ПО.
Кессел не играет но видимо пивас попивает и здоровье норм, Бернсу далеко до Кэссела
Неужели правда не было ни одной травмы? Удивительно.
выйдет на чистое второе
Было бы интересно, кто больше игр провёл без зубов - Бёрнс или Овечкин. Или какой-то другой хоккеист.
Ротенберг об инсталляции в честь Третьяка: «Человек-легенда. У него особое место в истории нашего хоккея. Для детей это возможность услышать о великих победах и почувствовать связь поколений»
9 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Бостоном», «Миннесота» примет «Рейнджерс», «Тампа» против «Каролины», «Питтсбург» в гостях у «Юты»
47 минут назадLive
Черкас о Кучерове: «К достижениям Овечкина он сможет приблизиться, конечно. Никиту обходят вниманием, хотя он звезда НХЛ»
сегодня, 18:07
Панарин об уходе из «Рейнджерс»: «Не веришь, пока тебе прямо не скажут об этом. Я ведь играл хорошо, вернулся на свой уровень»
сегодня, 17:56
Третьяк об инсталляции в его честь: «Вратарь – настоящий защитник Отечества. У нашего хоккея величайшая история, мы самая побеждающая держава»
сегодня, 17:41Фото
Черкас об Овечкине: «Потенциал на Олимпиаду-2030 у него есть. Не знаю, в каком статусе, но Александр точно может там быть»
сегодня, 16:57
Инсталляцию в честь Третьяка открыли на Аллее спортивной славы в Москве. Президент ФХР перерезал красную ленту и провел автограф-сессию
сегодня, 16:27Видео
Никитин после победы ЦСКА над «Автомобилистом»: «В регулярке нет особых достижений, кроме попадания в плей-офф. Разве что Кубок Континента»
сегодня, 15:39
ФХР будет добиваться включения представителя в совет ИИХФ: «Выборы будут на Тенерифе. Будем бороться. Хотя вряд ли будем претендовать на должность вице-президентов»
сегодня, 15:28
Крикунов об Овечкине в НХЛ: «1000 шайб выбьет и будет заканчивать. Он уже все выиграл и всем все доказал»
сегодня, 14:59
Защитник «Сочи» Хохлов: «Можно придумать турниры для команд, не попавших в плей-офф. Раньше был Кубок Надежды. Идея с плей-инн интересная»
21 минуту назад
Щитов о переизбрании Третьяка: «Мне казалось, Ларионов хочет на пост президента ФХР. Желаю успеха, чтобы не только коробки строились, но и были хорошие тренерские кадры»
33 минуты назад
Форвард СКА Грималди перестал учить русский: «Нет времени. У меня родились девочки-близняшки, детям нужно внимание»
48 минут назад
Вратарь «Дизеля» о ВХЛ: «Голкиперы здесь точно не слабее Миски или Доминге. Наша школа лучше читает игру, североамериканцы в основном играют фактурой, по площадям»
56 минут назад
Форвард «Сочи» Биттен о России: «У русских классное чувство юмора, мне хочется понимать больше. Еще очень понравилась баня»
сегодня, 18:34
Иван Выдренков: «СКА может дойти до финала и выиграть Кубок Гагарина, уверен. Мы готовы к любому сопернику»
сегодня, 18:18
Ожиганов о музыке: «Я слушаю панк-рок. В раздевалке «Динамо» играет все – от ретродискотеки до тяжелого метала»
сегодня, 17:26
Заварухин про 0:3 «Автомобилиста» от ЦСКА: «Была ротация, хотели проверить парней, чтобы были готовы к плей‑офф. Мы были статистами в некоторых моментах»
сегодня, 15:13
Шалагин побил рекорд ВХЛ по очкам за регулярку – 70 за 58 матчей. Форвард новокузнецкого «Металлурга» превзошел достижение Кицина в сезоне-2019/20
сегодня, 14:49
Вайсфельд о Кубке Гагарина: «Металлург» и «Локомотив» – фавориты. На ЦСКА тяжело смотреть, но не удивлюсь, если они далеко пройдут»
сегодня, 12:59
