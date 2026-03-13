  Бобровский о конце контракта с «Флоридой»: «Я хочу остаться. Люблю команду, болельщиков, организацию и все остальное»
Бобровский о конце контракта с «Флоридой»: «Я хочу остаться. Люблю команду, болельщиков, организацию и все остальное»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский заявил, что хочет продлить контракт с клубом.

Действующее соглашение 37-летнего игрока со средней годовой зарплатой 10 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026-го.

«Я хочу быть здесь. Я люблю команду, болельщиков, организацию и все остальное. Да, я хочу остаться», – сказал Бобровский.

Российский вратарь дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Пантерс» (2024, 2025). В этом сезоне на его счету 45 матчей и 24 победы при 87,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,03.

Бобровский – 2-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Овечкин – 3-й, Малкин – 8-й, Михеев – 28-й, Тарасенко – 30-й, Так – 1-й (Daily Faceoff)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Yahoo Sports
4-5 ляма выпишут ну может чуть меньше и останется конечно! Ему уже 37 лет, ему будет не очень комфортно налаживать новый быт когда во Флориде все срослось.
Я люблю Флориду … и всё остальное
Бобровскому главное обогнать Лундквиста по победам.
Тоже неплохой вариант. "Кошки" к осени "залижут раны" и в следующем сезоне вполне могут побороться за Кубок. Парой вменяемых защитников только бы им разжиться, взамен Экбладу и Микколе.
В какой то момент казалось что плохой контракт, но свои бабки БОБ отработал.
Можно пойти к Панарину в ЛА.
В его ситуации можно типа 3 на 3 подписаться и спокойно закончить карьеру во Флориде :)
Бобровский – 2-я звезда матча с «Коламбусом»: 30 сэйвов из 31. Победа – 24-я в сезоне
Мэттью Ткачак: «Бобровский – главная причина того, что у нас два Кубка Стэнли. Нет другого вратаря, перед которым мы хотели бы играть. Он наша опора»
Крикунов о легендарности Овечкина и Гретцки: «Их всего двое – выше нет никого. Александр не обошел его, но стоит высоко»
«Металлург» из Новокузнецка выиграл Кубок ВХЛ. Команда набрала 104 очка за 61 матч в регулярке
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» примет «Рейнджерс», «Тампа» против «Каролины», «Питтсбург» в гостях у «Юты»
КХЛ отказала «Амуру» в переносе матча с «Сочи» в Хабаровск, заявил Андриевский: «От нас ничего не зависит – летим и готовимся к игре»
КХЛ. «Автомобилист» примет ЦСКА в единственном матче дня
Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Мы выиграли золото ОИ в Корее, пока он был президентом ФХР – лучший наш результат в современном хоккее. Основной KPI – победы»
Подколзин впервые в карьере в НХЛ набрал 30 очков за сезон, сделав ассист в матче с «Сент-Луисом». У него 15+15 в 67 играх при полезности «+16»
Макдэвид набрал 111-е очко в сезоне и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ. У Маккиннона 108 баллов, у Кучерова 106 – при 3 матчах в запасе у обоих
Только 3% игроков одерживают победу без Кучерова. Справитесь без него?
Панарин против «Айлендерс»: пас на победный гол, 4 броска и «+1» за 19:49. У него 9 очков и «+7» в 9 играх за «Лос-Анджелес»
Жамнов о подготовке «Спартака» к плей-офф: «Главное, чтобы ребята поверили в себя. Все упирается в дисциплину и взаимопонимание между штабом и игроками»
«Сан-Хосе» продлил контракт с Делландреа на 2 года и 1,625 млн долларов за сезон. У форварда 11 очков в 42 матчах при полезности «минус 16»
«Лос-Анджелес» вошел в зону плей-офф на Западе, обогнав «Сан-Хосе» на 1 очко. У «Шаркс» есть 2 матча в запасе
Десятков о 2:4 от «Локомотива»: «Ребятам пора становиться породистыми хоккеистами. Нам нужно учиться побеждать любого соперника»
Корешков о «Тракторе»: «Забиваем, забивали и будем забивать голы. Стали меньше пропускать, это важно перед плей-офф»
Андриевский после 0:1 от «Спартака»: «Пока у нас будут шансы, будем бороться. Нам отступать некуда, для нас плей-офф давно идет»
Козырев о 0:5 от СКА: «Уступили по всем статьям, разочаровали своих болельщиков. Было много ошибок, ничего не получалось»
Гатиятулин о 2:0 с «Сочи»: «Хорошая командная победа. Если какие-то моменты возникали у наших ворот, Арефьев подчищал, здорово сыграл»
Виктор Козлов о 2:3 от «Динамо»: «Мои задумки по новым сочетаниям не сработали, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом»
Исаков о 2:3 от «Трактора»: «Матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Задача – правильно со всем разобраться и готовиться к заключительным играм регулярки»
