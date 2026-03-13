Бобровский о конце контракта с «Флоридой»: «Я хочу остаться. Люблю команду, болельщиков, организацию и все остальное»

Бобровский о конце контракта с «Флоридой»: я хочу остаться.

Действующее соглашение 37-летнего игрока со средней годовой зарплатой 10 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026-го.

«Я хочу быть здесь. Я люблю команду, болельщиков, организацию и все остальное. Да, я хочу остаться», – сказал Бобровский.

Российский вратарь дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Пантерс» (2024, 2025). В этом сезоне на его счету 45 матчей и 24 победы при 87,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,03.

Бобровский – 2-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Овечкин – 3-й, Малкин – 8-й, Михеев – 28-й, Тарасенко – 30-й, Так – 1-й (Daily Faceoff)