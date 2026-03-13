  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Ротенберг о бане России: «Есть страны-соседи, которые из исторической зависти ведут себя неподобающе. Понравилась фраза Дегтярева – надо действовать с позиции силы. Будем подавать иски»
69

Ротенберг о бане России: «Есть страны-соседи, которые из исторической зависти ведут себя неподобающе. Понравилась фраза Дегтярева – надо действовать с позиции силы. Будем подавать иски»

Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что в вопросе допуска сборных России на международные соревнования надо действовать с позиции силы.

– Вы говорили о переговорах с Венгрией и Словакией. Кроме них есть желающие сыграть с нашей сборной?

– Мы со всеми общаемся. Но есть страны, наши соседи, которые, так исторически сложилось, из зависти к нам ведут себя неподобающе, как вы видите. Будучи вместе, мы преодолеем эти недружественные шаги, которые постоянно используют против России. Мы сильнее, и это благодаря совместной работе с министерством спорта.

Мне очень понравилась фраза, сказанная на отчетно‑выборной конференции Михаилом Владимировичем Дегтяревым, что надо действовать с позиции силы, которую мы используем на поле, на льду.

Когда мы перейдем к этой позиции, будем подавать иски в суды, потому что у нас есть основания требовать допуск сборных России, так как это рекомендовал МОК, – сказал Ротенберг.

Ротенберг о Кубке Первого канала: «Рассмотрим участие Венгрии и Словакии. Они поддерживают нас в самых важных вопросах, особенно в поставках газа, нефти»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoФХР
logoСборная России по хоккею с шайбой
Политика
logoМОК
logoМихаил Дегтярев
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
отстранение и возвращение России
история
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
финляндия, норвегия, эстония и прочие соседи исторически завидуют свободе слова, разделению ветвей власти, уровню жизни, коррупции, размеру пенсий, мрот россии.
Ответ Иван Терпеливый
Комментарий скрыт
Ответ Иван Терпеливый
Комментарий скрыт
Чему завидовать то? Соседние страны хотят спокойно жить и развиваться по своему усмотрению. Чтобы к ним никто не лез, если они не просят.

Гражданин Финляндии должен быть в курсе, почему его страна в 20 веке воевала, а в 21 веке вошла в НАТО.

И в хоккее страна с населением в Санкт-Петербург регулярно наваливает соседу на всех уровнях. Чему тут завидовать?
Ответ Ludas
Комментарий скрыт
Понравилась фраза Дегтярева – надо действовать с позиции силы.
Парить,что ли сильнее надо?
Ответ Сергей Круг
Судя по высказываниям Романа он нашёл наконец то куда прислонить свою голову)))
Фин, а за чужую страну переживает..
Финляндия это Россия которую мы потеряли.
Ответ Сергей
Это точно. Спасибо дедушке Ленину. И за Польшу тоже.
Ответ Иван Петров
Да финны на него молятся и поляки тоже
Дегтярёв это кричал сидя в сельском туалете
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Комментарий скрыт
поддал парку в свисток) силовой ты наш. с позиции силы иски подавать, ему не смешно самому?
Да свали ты уже куда-нибудь((((!
Ответ Алексей С. Архипов
А где и кому он нужен-то?
Ответ Алексей С. Архипов
Тебе могу то же самое сказать.
Дегтярев - это голова! Ему палец в рот нельзя класть.
Ответ NNM
Вообще не трогайте рот Дегтярёва!)))
Ответ NNM
Отлично работает головой.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Заварухин про 0:3 «Автомобилиста» от ЦСКА: «Была ротация, хотели проверить парней, чтобы были готовы к плей‑офф. Мы были статистами в некоторых моментах»
сегодня, 15:13
Шалагин побил рекорд ВХЛ по очкам за регулярку – 70 за 58 матчей. Форвард новокузнецкого «Металлурга» превзошел достижение Кицина в сезоне-2019/20
сегодня, 14:49
Вайсфельд о Кубке Гагарина: «Металлург» и «Локомотив» – фавориты. На ЦСКА тяжело смотреть, но не удивлюсь, если они далеко пройдут»
сегодня, 12:59
Генменеджер «Анахайма» о переходе Карлсона: «Вашингтон» спросил, заинтересованы ли мы. Я раньше не думал об этом варианте – Джон был с ними долгое время»
сегодня, 11:52
Тренер «Лады» Десятков вошел в штаб ЦСК ВВС из ВХЛ и будет работать в двух командах до конца сезона. Самарский клуб идет в зоне плей-офф
сегодня, 11:23
Тренер «Шанхая» Лав после 1:6 с «Авангардом»: «Моя работа в КХЛ началась не очень удачно. Ведется диалог по составу на следующий сезон»
сегодня, 10:21
Вячеслав Козлов о 3:2 с «Салаватом»: «У «Динамо» была 4-я игра через день – рады, что забрали 2 очка. Про Кузнецова и Ремпала мы говорили на собрании»
сегодня, 09:35
Жамнов о подготовке «Спартака» к плей-офф: «Главное, чтобы ребята поверили в себя. Все упирается в дисциплину и взаимопонимание между штабом и игроками»
сегодня, 08:56
«Сан-Хосе» продлил контракт с Делландреа на 2 года и 1,625 млн долларов за сезон. У форварда 11 очков в 42 матчах при полезности «минус 16»
сегодня, 08:43
«Лос-Анджелес» вошел в зону плей-офф на Западе, обогнав «Сан-Хосе» на 1 очко. У «Шаркс» есть 2 матча в запасе
сегодня, 03:30
Рекомендуем