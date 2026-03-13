Ротенберг о бане России: «Есть страны-соседи, которые из исторической зависти ведут себя неподобающе. Понравилась фраза Дегтярева – надо действовать с позиции силы. Будем подавать иски»
Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что в вопросе допуска сборных России на международные соревнования надо действовать с позиции силы.
– Вы говорили о переговорах с Венгрией и Словакией. Кроме них есть желающие сыграть с нашей сборной?
– Мы со всеми общаемся. Но есть страны, наши соседи, которые, так исторически сложилось, из зависти к нам ведут себя неподобающе, как вы видите. Будучи вместе, мы преодолеем эти недружественные шаги, которые постоянно используют против России. Мы сильнее, и это благодаря совместной работе с министерством спорта.
Мне очень понравилась фраза, сказанная на отчетно‑выборной конференции Михаилом Владимировичем Дегтяревым, что надо действовать с позиции силы, которую мы используем на поле, на льду.
Когда мы перейдем к этой позиции, будем подавать иски в суды, потому что у нас есть основания требовать допуск сборных России, так как это рекомендовал МОК, – сказал Ротенберг.
Гражданин Финляндии должен быть в курсе, почему его страна в 20 веке воевала, а в 21 веке вошла в НАТО.
И в хоккее страна с населением в Санкт-Петербург регулярно наваливает соседу на всех уровнях. Чему тут завидовать?
Парить,что ли сильнее надо?