Ротенберг о бане России: «Есть страны-соседи, которые из исторической зависти ведут себя неподобающе. Понравилась фраза Дегтярева – надо действовать с позиции силы. Будем подавать иски»

Ротенберг о бане России: страны-соседи из зависти ведут себя неподобающе.

Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что в вопросе допуска сборных России на международные соревнования надо действовать с позиции силы.

– Вы говорили о переговорах с Венгрией и Словакией. Кроме них есть желающие сыграть с нашей сборной?

– Мы со всеми общаемся. Но есть страны, наши соседи, которые, так исторически сложилось, из зависти к нам ведут себя неподобающе, как вы видите. Будучи вместе, мы преодолеем эти недружественные шаги, которые постоянно используют против России. Мы сильнее, и это благодаря совместной работе с министерством спорта.

Мне очень понравилась фраза, сказанная на отчетно‑выборной конференции Михаилом Владимировичем Дегтяревым, что надо действовать с позиции силы, которую мы используем на поле, на льду.

Когда мы перейдем к этой позиции, будем подавать иски в суды, потому что у нас есть основания требовать допуск сборных России, так как это рекомендовал МОК, – сказал Ротенберг.

Ротенберг о Кубке Первого канала: «Рассмотрим участие Венгрии и Словакии. Они поддерживают нас в самых важных вопросах, особенно в поставках газа, нефти»