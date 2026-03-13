Каменский о 5 матчах Овечкина без голов в НХЛ: «Ему надо войти в игровой ритм, так как наша сборная не участвовала в Олимпиаде. Все наладится, такое бывает»
Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о безголевой серии Александра Овечкина в НХЛ.
40-летний капитан «Вашингтона» не забросил ни одной шайбы в пяти последних матчах регулярного чемпионата. У него 2+1 в 8 играх после паузы на Олимпиаду.
«Что касается Александра, то после Олимпиады ему надо войти в игровой ритм, так как наша сборная ведь не участвовала в ней. Думаю, сейчас все наладится, такое бывает.
Я думаю, клуб уже готовится к следующему сезону. Судя по дедлайну, что они раздали игроков, не усилились, похоже, что там смирились, что не попадают в плей-офф», – сказал Каменский.
В этом сезоне на счету Овечкина 51 (24+27) очко 67 матчах при полезности «минус 5».
И так у нас везде, не только конкретно об этом посте. Всегда и везде что то и кто то виновен в наших неудачах! Почему нельзя признать свои ошибки, если они есть.Почему мы ищем кучу причин такой вот игре Ови? Ну он уже далеко не "мальчик" и играет он нормально для своего возраста.Как бы не хотелось, небудет у него уже той скорости и реакции,котороя была в 20 и 30 лет.Слава богу здоров и играет в своё удовольствие. У всех есть " взлёты" и "падения". Что тут такого.Зачем искать какие-то оправдания.
соответственно 2 гола в трех играх после паузы. значит ритм не при чем?