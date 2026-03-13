Каменский о 5 матчах Овечкина без голов в НХЛ: «Ему надо войти в игровой ритм, так как наша сборная не участвовала в Олимпиаде. Все наладится, такое бывает»

Каменский о 5 матчах Овечкина без голов в НХЛ: ему надо войти в игровой ритм.

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о безголевой серии Александра Овечкина в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона » не забросил ни одной шайбы в пяти последних матчах регулярного чемпионата. У него 2+1 в 8 играх после паузы на Олимпиаду.

«Что касается Александра, то после Олимпиады ему надо войти в игровой ритм, так как наша сборная ведь не участвовала в ней. Думаю, сейчас все наладится, такое бывает.

Я думаю, клуб уже готовится к следующему сезону. Судя по дедлайну, что они раздали игроков, не усилились, похоже, что там смирились, что не попадают в плей-офф», – сказал Каменский.

В этом сезоне на счету Овечкина 51 (24+27) очко 67 матчах при полезности «минус 5».

Роднина об Овечкине: «Еще может стать олимпийским чемпионом в 2030-м. Про рекорд Гретцки тоже говорили, что это невозможно. Великие спортсмены расширяют границы возможного»