  • Каменский о 5 матчах Овечкина без голов в НХЛ: «Ему надо войти в игровой ритм, так как наша сборная не участвовала в Олимпиаде. Все наладится, такое бывает»
Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о безголевой серии Александра Овечкина в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона» не забросил ни одной шайбы в пяти последних матчах регулярного чемпионата. У него 2+1 в 8 играх после паузы на Олимпиаду.

«Что касается Александра, то после Олимпиады ему надо войти в игровой ритм, так как наша сборная ведь не участвовала в ней. Думаю, сейчас все наладится, такое бывает.

Я думаю, клуб уже готовится к следующему сезону. Судя по дедлайну, что они раздали игроков, не усилились, похоже, что там смирились, что не попадают в плей-офф», – сказал Каменский.

В этом сезоне на счету Овечкина 51 (24+27) очко 67 матчах при полезности «минус 5».

Роднина об Овечкине: «Еще может стать олимпийским чемпионом в 2030-м. Про рекорд Гретцки тоже говорили, что это невозможно. Великие спортсмены расширяют границы возможного»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Если бы участвовали в ОИ, говорил бы - надо отдохнуть после ОИ)
Постоянно какие то оправдания нелепые.
И так у нас везде, не только конкретно об этом посте. Всегда и везде что то и кто то виновен в наших неудачах! Почему нельзя признать свои ошибки, если они есть.Почему мы ищем кучу причин такой вот игре Ови? Ну он уже далеко не "мальчик" и играет он нормально для своего возраста.Как бы не хотелось, небудет у него уже той скорости и реакции,котороя была в 20 и 30 лет.Слава богу здоров и играет в своё удовольствие. У всех есть " взлёты" и "падения". Что тут такого.Зачем искать какие-то оправдания.
Не в ритм войти, а на пенсию уйти. Подзадержался
Ответ Геннадий Томилин
Зачем ему на пенсию, если он первый по голам и очкам в своей команде.
Ответ Июль
А по полезности +-?
> У него 2+1 в 8 играх после паузы на Олимпиаду.

соответственно 2 гола в трех играх после паузы. значит ритм не при чем?
Причём тут ОИ?
Я что то не понял,если солнце светит значит оно светит ?😕🤨🧐
Материалы по теме
Кучеров набрал 1100 очков в регулярках НХЛ за счет 0+2 в матче с «Детройтом». Он 4-й россиянин в истории лиги, достигший этой отметки
вчера, 06:00
Овечкин без голов в 5-м матче подряд: 2 броска за 14:03 против «Баффало». У него 51 очко в 67 играх
вчера, 01:47
Бобровский – 2-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Овечкин – 3-й, Малкин – 8-й, Михеев – 28-й, Тарасенко – 30-й, Так – 1-й (Daily Faceoff)
12 марта, 21:24
Рекомендуем
Главные новости
Крикунов о словах Ротенберга про ненастоящие победы США и Канады на турнирах без России: «Правильно говорит. Что там они выиграли без нас? И Беларуси не было»
36 минут назад
41-летний Бернс проводит 990-й матч подряд в регулярках НХЛ – вышел на 2-е место в истории лиги. Рекорд у Кессела – 1064 игры
50 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Бостоном», «Миннесота» примет «Рейнджерс», «Тампа» против «Каролины», «Питтсбург» в гостях у «Юты»
сегодня, 21:02Live
Доми о травме Мэттьюса после удара Гудаса: «Когда видишь, как бьют твоего капитана, одного из лучших игроков мира, лицо НХЛ, внутри закипает злость»
сегодня, 20:57
Овечкин об источниках мотивации в 40 лет: «Атмосфера, тусовка с ребятами. Мы все еще любим хоккей»
сегодня, 20:27
Ротенберг об инсталляции в честь Третьяка: «Человек-легенда. У него особое место в истории. Для детей это возможность услышать о великих победах и почувствовать связь поколений»
сегодня, 19:38
Черкас о Кучерове: «К достижениям Овечкина он сможет приблизиться, конечно. Никиту обходят вниманием, хотя он звезда НХЛ»
сегодня, 18:07
Панарин об уходе из «Рейнджерс»: «Не веришь, пока тебе прямо не скажут об этом. Я ведь играл хорошо, вернулся на свой уровень»
сегодня, 17:56
Третьяк об инсталляции в его честь: «Вратарь – настоящий защитник Отечества. У нашего хоккея величайшая история, мы самая побеждающая держава»
сегодня, 17:41Фото
Черкас об Овечкине: «Потенциал на Олимпиаду-2030 у него есть. Не знаю, в каком статусе, но Александр точно может там быть»
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «Каролины» продал 12,5% акций клуба трем инвесторам, в числе которых экс-форвард «Питтсбурга» Фарнхэм
13 минут назад
Голдобин после 5:0 СКА с «Северсталью»: «Сапего был будто Лидстрем. В плей-офф один гол может решить серию, поэтому готовимся потихонечку»
сегодня, 20:43
Черкас о будущем Овечкина: «Может играть и бить новые рекорды, кажется. Все зависит от его состояния»
сегодня, 19:51
Защитник «Сочи» Хохлов: «Можно придумать турниры для команд, не попавших в плей-офф. Раньше был Кубок Надежды. Идея с плей-ин интересная»
сегодня, 19:26
Щитов о переизбрании Третьяка: «Мне казалось, Ларионов хочет на пост президента ФХР. Желаю успеха, чтобы не только коробки строились, но и были хорошие тренерские кадры»
сегодня, 19:14
Форвард СКА Грималди перестал учить русский: «Нет времени. У меня родились девочки-близняшки, детям нужно внимание»
сегодня, 18:59
Вратарь «Дизеля» о ВХЛ: «Голкиперы здесь точно не слабее Миски или Доминге. Наша школа лучше читает игру, североамериканцы в основном играют фактурой, по площадям»
сегодня, 18:51
Форвард «Сочи» Биттен о России: «У русских классное чувство юмора, мне хочется понимать больше. Еще очень понравилась баня»
сегодня, 18:34
Иван Выдренков: «СКА может дойти до финала и выиграть Кубок Гагарина, уверен. Мы готовы к любому сопернику»
сегодня, 18:18
Ожиганов о музыке: «Я слушаю панк-рок. В раздевалке «Динамо» играет все – от ретродискотеки до тяжелого метала»
сегодня, 17:26
Рекомендуем