Макдэвид остался без очков впервые за 9 матчей. В игре с «Далласом» у него «минус 3» и 4 минуты штрафа, в том числе – за стычку с Грицковианом

Коннор Макдэвид остался без очков впервые за 9 матчей.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом » (2:7).

29-летний канадец завершил свою серию из 8 игр подряд с набранными очками (2+13 на отрезке).

На счету лидера гонки бомбардиров НХЛ 110 (36+74) баллов в 66 играх при полезности «+10».

Сегодня Макдэвид (17:45, полезность «минус 3») отметился 1 броском в створ ворот, применил 3 силовых приема и допустил 3 потери.

Также нападающий «Ойлерс» получил 4 минуты штрафа. В концовке второго периода его наказали малым штрафом за стычку с форвардом «Старс» Джастином Грицковианом.