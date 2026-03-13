  • Макдэвид остался без очков впервые за 9 матчей. В игре с «Далласом» у него «минус 3» и 4 минуты штрафа, в том числе – за стычку с Грицковианом
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:7). 

29-летний канадец завершил свою серию из 8 игр подряд с набранными очками (2+13 на отрезке). 

На счету лидера гонки бомбардиров НХЛ 110 (36+74) баллов в 66 играх при полезности «+10». 

Сегодня Макдэвид (17:45, полезность «минус 3») отметился 1 броском в створ ворот, применил 3 силовых приема и допустил 3 потери. 

Также нападающий «Ойлерс» получил 4 минуты штрафа. В концовке второго периода его наказали малым штрафом за стычку с форвардом «Старс» Джастином Грицковианом. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
в игре с Далласом ему конкретно кислород перекрыли. да и сам выглядел каким-то подавленным на повторах камер. может чувствовал себя не очень
плэй офф скоро... там ему все будут пытаться кислород перекрыть, с Эдмонтоном только так играть
Туда ещё надо попасть, не всё так очевидно.
Мак показал, что он нормальный живой пацан, ну взорвался.. получил по роже, а то вечно с каменным лицом Эхиопса,а то уже ребята во дворе задразнили:.. бегунок.. а атаман Грициан действительно нарывался не по чину, Бушар успел ему а сутолке пенделя отвесить..
Ничего себе …
Впервые вижу что Макди дерется 😄
После ОИ, видимо, никак еще не отошёл до конца
Нормально Даллас бегунка осадил😊
Бывает) против Далласских покупателей не пошло)
Ну и отлично ! У Никитоса две игры в запасе и 4 очка до Конора, все реально.
там по маккинону надо ориентироваться ещё
Сегодня Эдмонтон очень слабо сыграл, ну остался без очков, и что теперь, у Куча и Маккиннона тоже были матчи без очков, у всех бывают неудачные матчи, и от этого менее великими игроками они не стали
Прервалась результативная гостевая серия из 19 матчей. В 21 веке только он и Кейн добирались до этих цифр
Рекомендуем
Главные новости
Третьяк об инсталляции в свою честь: «Вратарь – настоящий защитник Отечества. У нашего хоккея величайшая история, мы – самая побеждающая держава»
1 минуту назадФото
НХЛ. «Оттава» принимает «Анахайм», «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» – с «Рейнджерс», «Тампа» против «Каролины», «Питтсбург» в гостях у «Юты»
35 минут назадLive
Черкас об Овечкине: «Потенциал на Олимпиаду-2030 у него есть. Не знаю, в каком статусе, но Александр точно может там быть»
45 минут назад
Инсталляцию в честь Третьяка открыли на Аллее спортивной славы в Москве. Президент ФХР перерезал красную ленту и провел автограф-сессию
сегодня, 16:27Видео
Никитин после победы ЦСКА над «Автомобилистом»: «В регулярке нет особых достижений, кроме попадания в плей-офф. Разве что Кубок Континента»
сегодня, 15:39
ФХР будет добиваться включения представителя в совет ИИХФ: «Выборы будут на Тенерифе. Будем бороться. Хотя вряд ли будем претендовать на должность вице-президентов»
сегодня, 15:28
Крикунов об Овечкине в НХЛ: «1000 шайб выбьет и будет заканчивать. Он уже все выиграл и всем все доказал»
сегодня, 14:59
ЦСКА прервал серию «Автомобилиста» из 7 побед в КХЛ – 3:0. Гамзин отразил все 20 бросков в створ
сегодня, 14:30
КХЛ. ЦСКА победил «Автомобилист» в единственном матче дня
сегодня, 14:15
Индонезия и Сингапур из-за конфликта на Ближнем Востоке отказались от участия в 4-м дивизионе ЧМ. Турнир должен пройти в Кувейте в апреле
сегодня, 14:14
Ко всем новостям
Последние новости
Ожиганов о музыке: «Я слушаю панк-рок. В раздевалке «Динамо» играет все – от ретро-дискотеки до тяжелого метала»
16 минут назад
Заварухин про 0:3 «Автомобилиста» от ЦСКА: «Была ротация, хотели проверить парней, чтобы были готовы к плей‑офф. Мы были статистами в некоторых моментах»
сегодня, 15:13
Шалагин побил рекорд ВХЛ по очкам за регулярку – 70 за 58 матчей. Форвард новокузнецкого «Металлурга» превзошел достижение Кицина в сезоне-2019/20
сегодня, 14:49
Вайсфельд о Кубке Гагарина: «Металлург» и «Локомотив» – фавориты. На ЦСКА тяжело смотреть, но не удивлюсь, если они далеко пройдут»
сегодня, 12:59
Генменеджер «Анахайма» о переходе Карлсона: «Вашингтон» спросил, заинтересованы ли мы. Я раньше не думал об этом варианте – Джон был с ними долгое время»
сегодня, 11:52
Тренер «Лады» Десятков вошел в штаб ЦСК ВВС из ВХЛ и будет работать в двух командах до конца сезона. Самарский клуб идет в зоне плей-офф
сегодня, 11:23
Тренер «Шанхая» Лав после 1:6 с «Авангардом»: «Моя работа в КХЛ началась не очень удачно. Ведется диалог по составу на следующий сезон»
сегодня, 10:21
Вячеслав Козлов о 3:2 с «Салаватом»: «У «Динамо» была 4-я игра через день – рады, что забрали 2 очка. Про Кузнецова и Ремпала мы говорили на собрании»
сегодня, 09:35
Жамнов о подготовке «Спартака» к плей-офф: «Главное, чтобы ребята поверили в себя. Все упирается в дисциплину и взаимопонимание между штабом и игроками»
сегодня, 08:56
«Сан-Хосе» продлил контракт с Делландреа на 2 года и 1,625 млн долларов за сезон. У форварда 11 очков в 42 матчах при полезности «минус 16»
сегодня, 08:43
Рекомендуем