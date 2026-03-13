Макдэвид остался без очков впервые за 9 матчей. В игре с «Далласом» у него «минус 3» и 4 минуты штрафа, в том числе – за стычку с Грицковианом
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:7).
29-летний канадец завершил свою серию из 8 игр подряд с набранными очками (2+13 на отрезке).
На счету лидера гонки бомбардиров НХЛ 110 (36+74) баллов в 66 играх при полезности «+10».
Сегодня Макдэвид (17:45, полезность «минус 3») отметился 1 броском в створ ворот, применил 3 силовых приема и допустил 3 потери.
Также нападающий «Ойлерс» получил 4 минуты штрафа. В концовке второго периода его наказали малым штрафом за стычку с форвардом «Старс» Джастином Грицковианом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Впервые вижу что Макди дерется 😄