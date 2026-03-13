Капризов забил 38-й гол в сезоне в матче с «Филадельфией» и вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов НХЛ. Лидирует Маккиннон – 44 шайбы
Кирилл Капризов вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов в сезоне НХЛ.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:3 Б).
28-летний россиянин забил в 3-й игре подряд. На его счету стало 79 (38+41) очков в 66 играх при полезности «+11».
В гонке снайперов лиги Капризов вышел на чистое 2-е место. Третье делят его партнер по «Уайлд» Мэттью Болди (37 шайб в 62 играх, сегодня на его счету первый гол команды в матче) и Коул Кофилд из «Монреаля» (37 в 63).
Лидирует форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 44 гола в 63 играх (сегодня на его счету заброшенная шайба в игре с «Сиэтлом»).
Сегодня Кирилл (24:52, 3:39 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ, применил 1 силовой прием и допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Каприз, ты просто-молоток!!! 🏒🥅🥊
у Кирюхи есть 16 матчей, чтобы набрать 21 очко до 100 в сезоне. надо поднажать
При наличии Хьюза, Болди легко наберет 100 очков. Главное, без травм.
Уверен ему это под силу.
Капризов в порядке)
Нашим в Нхл всем удачи.
Сезон потрясающий проводит. На уровне Харт трофи. Герин молодец что сориентироваться смог вовремя.
Классно разобрался в эпизоде.
Вот он Амбассадор и забить может сам на любой вкус, протащить индивидуально и пас отдать. На индивидуальном уровне ему нет равных среди российских игроков.
