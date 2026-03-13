Капризов забил 38-й гол в сезоне в матче с «Филадельфией» и вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов НХЛ. Лидирует Маккиннон – 44 шайбы

Кирилл Капризов вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов в сезоне НХЛ.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:3 Б).

28-летний россиянин забил в 3-й игре подряд. На его счету стало 79 (38+41) очков в 66 играх при полезности «+11».

В гонке снайперов лиги Капризов вышел на чистое 2-е место. Третье делят его партнер по «Уайлд» Мэттью Болди (37 шайб в 62 играх, сегодня на его счету первый гол команды в матче) и Коул Кофилд из «Монреаля » (37 в 63).

Лидирует форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 44 гола в 63 играх (сегодня на его счету заброшенная шайба в игре с «Сиэтлом»).

Сегодня Кирилл (24:52, 3:39 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ, применил 1 силовой прием и допустил 3 потери.