Василевский – 1-я звезда матча с «Детройтом»: 24 сэйва из 25. Победа – 30-я в сезоне
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отбил 24 броска из 25 в матче НХЛ с «Детройтом» (4:1) и был признан первой звездой.
В 44 играх сезона на счету россиянина 30 побед при 91,4% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,29.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
9-й сезон подряд 30+ побед - красиво!
Материалы по теме
Рекомендуем
