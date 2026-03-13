Минтюков забил в девятку в матче с «Торонто». У защитника «Анахайма» 8+10 в 60 играх

Защитник «Анахайма Павел Минтюков забил гол в матче НХЛ с «Торонто» (4:6), поразив девятку.

Россиянин набрал 18-е (8+10) очко в сезоне, всего он провел 60 игр.

Сегодня за 21:48 (3:42 – в большинстве, 5:28 – в меньшинстве) у Минтюкова 5 бросков в створ ворот, 3 блок-шота, полезность – «плюс 1».