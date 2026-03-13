Цыплаков набрал 1-е очко за «Нью-Джерси» – в 11-м матче: гол в игре с «Калгари»

Цыплаков набрал 1-е очко за «Нью-Джерси» – гол в игре с «Калгари».

Форвард «Нью-Джерси » Максим Цыплаков забил гол в матче НХЛ с «Калгари » (4:5).

Россиянин набрал 1-е очко за «Девилс» после обмена из «Айлендерс» – в 11-й игре.

Всего в 38 матчах сезона на его счету 3 (2+1) балла.

Сегодня за 11:13 у Цыплакова 1 бросок в створ ворот, 3 силовых приема, полезность – «плюс 1».