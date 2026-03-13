Цыплаков набрал 1-е очко за «Нью-Джерси» – в 11-м матче: гол в игре с «Калгари»
Форвард «Нью-Джерси» Максим Цыплаков забил гол в матче НХЛ с «Калгари» (4:5).
Россиянин набрал 1-е очко за «Девилс» после обмена из «Айлендерс» – в 11-й игре.
Всего в 38 матчах сезона на его счету 3 (2+1) балла.
Сегодня за 11:13 у Цыплакова 1 бросок в створ ворот, 3 силовых приема, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
