  • Овечкин без голов в 5-м матче подряд: 2 броска за 14:03 против «Баффало». У него 51 очко в 67 играх
Овечкин без голов в 5-м матче подряд: 2 броска за 14:03 против «Баффало». У него 51 очко в 67 играх

Безголевая серия Овечкина продлилась до 5 матчей.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче НХЛ с «Баффало» (2:1).

Безголевая серия россиянина продлилась до 5 игр.

В 67 матчах сезона на его счету 51 (24+27) очко.

Сегодня за 14:03 (3:38 – в большинстве) у Овечкина 2 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 1 силовой прием, полезность – «минус 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Ови в прошлом сезоне в свои 39 намолотил 44 шайбы, что рекорд лиги для этого возраста, я уж не говорю про побитый им казалось вечный рекорд Гретцки в регулярке! У человека 9 Ришаров, чашка тоже имеется, да и других наград в достатке, ну и да в этом году в свои 40 человек не настолько хорош, как все привыкли от него за долгие годы, но как же любят топтаться хейтеры и пытаться унизить человека, что сейчас он мало забивает, хотя 24 за сезон, который продолжается, тоже прилично! Что ж за люди вы такие словно #####, если сказать по-простому…
Ответ Alex.K71
Ови в прошлом сезоне в свои 39 намолотил 44 шайбы, что рекорд лиги для этого возраста, я уж не говорю про побитый им казалось вечный рекорд Гретцки в регулярке! У человека 9 Ришаров, чашка тоже имеется, да и других наград в достатке, ну и да в этом году в свои 40 человек не настолько хорош, как все привыкли от него за долгие годы, но как же любят топтаться хейтеры и пытаться унизить человека, что сейчас он мало забивает, хотя 24 за сезон, который продолжается, тоже прилично! Что ж за люди вы такие словно #####, если сказать по-простому…
браао! хоть один адекватный комментарий!👏👏👏
Ответ Alex.K71
Ови в прошлом сезоне в свои 39 намолотил 44 шайбы, что рекорд лиги для этого возраста, я уж не говорю про побитый им казалось вечный рекорд Гретцки в регулярке! У человека 9 Ришаров, чашка тоже имеется, да и других наград в достатке, ну и да в этом году в свои 40 человек не настолько хорош, как все привыкли от него за долгие годы, но как же любят топтаться хейтеры и пытаться унизить человека, что сейчас он мало забивает, хотя 24 за сезон, который продолжается, тоже прилично! Что ж за люди вы такие словно #####, если сказать по-простому…
Лучший снайпер в истории Лиги ,браво,отлично ,вошёл этим достижением в историю лиги,рекорд на долгие годы.Но когда его сравнивают,с Грецки,тем же Кросби(когда Кросби его догнал по очкам,и несколько матчей держался паритет,начали рассуждать,что теперь до конца карьеры будут идти ноздря в ноздрю)это перебор.В сборной играл всю карьеру очень средненько для его звёздности.
Как-то печально в этом сезоне выглядит относительно себя годичной давности. Жаль.
Ответ Сивуч
Как-то печально в этом сезоне выглядит относительно себя годичной давности. Жаль.
Как говорится крошка моя: "Пей пиво на заре, Пей пиво перед сном, Пей пиво на траве, Пей пиво за столом, Пей пиво натощак, Пей пиво со хмеля, Пей пиво просто так"

И - "Танцуй под Бузову, под эту легкую музыку" до утра.

Потому и печально выглядит))
Ответ Bansly
Как говорится крошка моя: "Пей пиво на заре, Пей пиво перед сном, Пей пиво на траве, Пей пиво за столом, Пей пиво натощак, Пей пиво со хмеля, Пей пиво просто так" И - "Танцуй под Бузову, под эту легкую музыку" до утра. Потому и печально выглядит))
Да уж... Больше всего я боялся, что он смажет концовку своей карьеры
Кататься на льду можно и до ста лет, а играть на высоком уровне увы .Заканчивай ,отдыхай,пусть играет молодёжь.
Совсем грустно Александр выглядит и по игре и по статистике :(
В последних 20 матчах, забил Калгари в пустые, Сиэтлу и две Монреалю, в матчах которые проиграли 1-5 и 2-6 :(
А для меня он всегда будет Великим Рекордсменом Американской Лиги, который не когда не был Олимпийским Чемпионом. Кто бы, что не говорил. Сугубо личное!
Ответ Евгений Шеин
А для меня он всегда будет Великим Рекордсменом Американской Лиги, который не когда не был Олимпийским Чемпионом. Кто бы, что не говорил. Сугубо личное!
Как и Грецки
Ответ Хоккейник
Как и Грецки
Про него пусть в Канаде рассуждают. Это совсем другая история.
теперь понятно, почему один и его пацанов хочет стать футболистом.
смотреть, на мучения батьки на льду, то ещë удовольствие.
Ответ Ветер
теперь понятно, почему один и его пацанов хочет стать футболистом. смотреть, на мучения батьки на льду, то ещë удовольствие.
О каких мучения вы говорите. Он лучший в своей команде по всем показателям. Без него Вашингтон вообще сдохнет.
Всё-таки умудряется в минуса залезть в выигрышных матчах, ну Шубский машинюга
Ответ Cuore Sportivo
Всё-таки умудряется в минуса залезть в выигрышных матчах, ну Шубский машинюга
По полезности стал худшим в команде
Беззубая игра интимовца, шаве и филату осталось посмотреть последний матч Шубского, а потом видимо уйдут в запой со стыда от такого зрелища 🤣🤣🤣
Бобровский – 2-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Овечкин – 3-й, Малкин – 8-й, Михеев – 28-й, Тарасенко – 30-й, Так – 1-й (Daily Faceoff)
12 марта, 21:24
Дмитрий Губерниев: «Величие Овечкина понятно, это символ. А если брать игровые кондиции, Кучеров – наша главная звезда. Один из лучших крайних нападающих всех времен, он редкий умница»
12 марта, 12:41
Роднина об Овечкине: «Еще может стать олимпийским чемпионом в 2030-м. Про рекорд Гретцки тоже говорили, что это невозможно. Великие спортсмены расширяют границы возможного»
12 марта, 12:02
Рекомендуем
Главные новости
Крикунов о словах Ротенберга про ненастоящие победы США и Канады на турнирах без России: «Правильно говорит. Что там они выиграли без нас? И Беларуси не было»
34 минуты назад
41-летний Бернс проводит 990-й матч подряд в регулярках НХЛ – вышел на 2-е место в истории лиги. Рекорд у Кессела – 1064 игры
48 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Бостоном», «Миннесота» примет «Рейнджерс», «Тампа» против «Каролины», «Питтсбург» в гостях у «Юты»
сегодня, 21:02Live
Доми о травме Мэттьюса после удара Гудаса: «Когда видишь, как бьют твоего капитана, одного из лучших игроков мира, лицо НХЛ, внутри закипает злость»
сегодня, 20:57
Овечкин об источниках мотивации в 40 лет: «Атмосфера, тусовка с ребятами. Мы все еще любим хоккей»
сегодня, 20:27
Ротенберг об инсталляции в честь Третьяка: «Человек-легенда. У него особое место в истории. Для детей это возможность услышать о великих победах и почувствовать связь поколений»
сегодня, 19:38
Черкас о Кучерове: «К достижениям Овечкина он сможет приблизиться, конечно. Никиту обходят вниманием, хотя он звезда НХЛ»
сегодня, 18:07
Панарин об уходе из «Рейнджерс»: «Не веришь, пока тебе прямо не скажут об этом. Я ведь играл хорошо, вернулся на свой уровень»
сегодня, 17:56
Третьяк об инсталляции в его честь: «Вратарь – настоящий защитник Отечества. У нашего хоккея величайшая история, мы самая побеждающая держава»
сегодня, 17:41Фото
Черкас об Овечкине: «Потенциал на Олимпиаду-2030 у него есть. Не знаю, в каком статусе, но Александр точно может там быть»
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «Каролины» продал 12,5% акций клуба трем инвесторам, в числе которых экс-форвард «Питтсбурга» Фарнхэм
11 минут назад
Голдобин после 5:0 СКА с «Северсталью»: «Сапего был будто Лидстрем. В плей-офф один гол может решить серию, поэтому готовимся потихонечку»
сегодня, 20:43
Черкас о будущем Овечкина: «Может играть и бить новые рекорды, кажется. Все зависит от его состояния»
сегодня, 19:51
Защитник «Сочи» Хохлов: «Можно придумать турниры для команд, не попавших в плей-офф. Раньше был Кубок Надежды. Идея с плей-ин интересная»
сегодня, 19:26
Щитов о переизбрании Третьяка: «Мне казалось, Ларионов хочет на пост президента ФХР. Желаю успеха, чтобы не только коробки строились, но и были хорошие тренерские кадры»
сегодня, 19:14
Форвард СКА Грималди перестал учить русский: «Нет времени. У меня родились девочки-близняшки, детям нужно внимание»
сегодня, 18:59
Вратарь «Дизеля» о ВХЛ: «Голкиперы здесь точно не слабее Миски или Доминге. Наша школа лучше читает игру, североамериканцы в основном играют фактурой, по площадям»
сегодня, 18:51
Форвард «Сочи» Биттен о России: «У русских классное чувство юмора, мне хочется понимать больше. Еще очень понравилась баня»
сегодня, 18:34
Иван Выдренков: «СКА может дойти до финала и выиграть Кубок Гагарина, уверен. Мы готовы к любому сопернику»
сегодня, 18:18
Ожиганов о музыке: «Я слушаю панк-рок. В раздевалке «Динамо» играет все – от ретродискотеки до тяжелого метала»
сегодня, 17:26
Рекомендуем