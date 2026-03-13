Артем Батрак: «СКА – куражная команда в какой-то степени. Для них важнее всего не проигрывать самим себе – это основная проблема»

На данный момент команда тренера Игоря Ларионова идет 6-й на Западе с 77 очками в 64 матчах.

«Армейцы из Санкт-Петербурга выиграли четыре матча кряду. Вот сейчас, в концовке чемпионата, СКА должен понять, как он будет действовать в плей-офф, за счет чего побеждать. 

Я прекрасно понимаю, как команда добивается результата в последних матчах. В первую очередь СКА играет аккуратно, в зависимости от того, что делает соперник. Где-то команда стала чуть прямолинейнее относительно старта сезона. 

У СКА крутые вратари, причем все они играют практически идеально в тех случаях, когда им доверяют – что Артемий Плешков, что Сергей Иванов. Оба выходят и тащат свою команду, посмотрите на их процент отраженных бросков!

СКА в какой-то степени – куражная команда, которая может сделать себе преимущество в том числе благодаря эмоциональной заряженности и делает его во многих последних матчах. Другое дело, что вот потом, после того как это преимущество уже к армейцам пришло, – что делать дальше? Да, не всегда получается все идеально. Мы это видели, например, в матче с минским «Динамо».

Линии обороны СКА не хватает стабильности, но все равно у команды очень хороший состав. Добавьте сюда то, как играют Матвей Поляков, Матвей Короткий и Никита Дишковский в последних матчах.

Вот вам и глубина, которая образовалась за счет хоккеистов, которые, считайте, только зашли в Континентальную хоккейную лигу. Для СКА важнее всего не проигрывать самим себе – это для армейцев основная проблема, с которой они сейчас борются вполне успешно», – написал Батрак.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
