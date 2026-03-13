  • Губерниев о возможном обращении ФХР в CAS: «Надо делать максимум для возвращения российского хоккея, и Третьяк это делает. Терпение и труд все перетрут»
Губерниев о возможном обращении ФХР в CAS: «Надо делать максимум для возвращения российского хоккея, и Третьяк это делает. Терпение и труд все перетрут»

Губерниев высказался о возможном обращении ФХР в CAS.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном обращении Федерации хоккея России в CAS.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что Минспорта и ФХР готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов.

– Правильно, пусть обращаются. Надо делать максимум для возвращения российского хоккея, и Третьяк это делает.

– Вы видите какие-то подвижки в плане возвращения нашей хоккейной сборной?

– На данный момент в хоккее я подвижек особо не вижу. То же самое применительно к биатлону. Но это не значит, что мы должны ни черта не делать. Под лежачий камень вода не течет.

Бороться и искать, найти и не сдаваться. Делай, что должно, и будь что будет. Терпение и труд все перетрут. Без труда не выловишь и рыбку из пруда, – сказал Губерниев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Достойный соперник у Ротенберга в соревновании по лозунгам/речёвкам/поговоркам и пословицам! Эх, сколько в конце спича вывалил - не каждому под силу)))))
А если Третьяк делает свой максимум, а нас всё-равно не допускают, то может быть максимума Третьяка недостаточно и он не справляется с поставленной задачей?
Из пруда же… даже тут напутал губошлеп
работа не волк в лес не убежит))))))
неужели не понимают, что нужно сделать? Тут же допустят. Всех. С флагом и гимном. И будет Губер звонко тараторить из солнечных Альп.
Неужели нельзя ввести список лиц от которых можно отписаться на сайте, чëрный список. От этого прохвоста отписался бы первым.
А как по мне, так Третьяк только катки считает
Сизифов труд.
Хорошее слово "максимум". Только хрен знает что это означает в данной ситуации?
