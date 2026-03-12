ФХР утвердила новый состав правления. В него вошли Аркадий и Роман Ротенберги, Дегтярев, Третьяк, Потанин, Буре, Майоров, Михайлов, Якушев
Федерация хоккея России (ФХР) утвердила новый состав правления на отчетно-выборной конференции.
«В состав правления вошли Аркадий Ротенберг, Роман Ротенберг, Михаил Дегтярев, Владислав Третьяк, Павел Буре, Андрей Бокарев, Дмитрий Курбатов, Наиль Маганов, Борис Майоров, Борис Михайлов, Рашид Нургалиев, Владимир Потанин, Виктор Рашников, Александр Стеблин, Владимир Юрзинов и Александр Якушев», – сказал источник ТАСС.
В четверг Владислава Третьяка переизбрали президентом ФХР, Аркадия Ротенберга – председателем правления.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
а ту каждый глыба в управлении !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И кто имеет отношение к спорту,
в частности хоккея, тот и командует парадом.
Барбарисыч в первых рядах конечно 😂