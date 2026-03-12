Гендиректор ФХР о Совете ИИХФ: «Мы участвуем онлайн, и нам отключают звук, не выводят нас на экран. То есть говорите вы в черный экран, непонятно, с кем»

Гендиректор ФХР: в Совете ИИХФ нам отключают звук и не выводят нас на экран.

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов высказался о намерении ФХР обжаловать в CAS решение об отстранении российских команд.

«Сначала необходимо обратиться в ИИХФ. Если оттуда нет ответа, то в дисциплинарный комитет, если там не принято решение в нашу пользу, то тогда у нас появляется возможность обратиться в Спортивный арбитражный суд. Мы сейчас идем этими шагами.

Одно дело мы уже проиграли, к сожалению. Но сейчас, мы считаем, у нас есть юридические основания, чтобы обратиться еще раз. Одно из основных – рекомендация МОК о допуске, этот вопрос обсуждался на Совете ИИХФ. Мы считаем, что было принято новое решение и соответственно, будет новое оспаривание.

Сроки решения есть. Мы сейчас отправили мотивировочную часть в дисциплинарный комитет, месяц на рассмотрение. В CAS мы не пройдем до мая.

Речь идет в том числе о том, что нас не допускают до персонального участия в Совете ИИХФ. Мы участвуем онлайн, и они нам отключают звук, не выводят нас на экран. То есть говорите вы в черный экран, непонятно, с кем говорите», – сказал Курбатов.