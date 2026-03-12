  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор ФХР о Совете ИИХФ: «Мы участвуем онлайн, и нам отключают звук, не выводят нас на экран. То есть говорите вы в черный экран, непонятно, с кем»
17

Гендиректор ФХР о Совете ИИХФ: «Мы участвуем онлайн, и нам отключают звук, не выводят нас на экран. То есть говорите вы в черный экран, непонятно, с кем»

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов высказался о намерении ФХР обжаловать в CAS решение об отстранении российских команд. 

«Сначала необходимо обратиться в ИИХФ. Если оттуда нет ответа, то в дисциплинарный комитет, если там не принято решение в нашу пользу, то тогда у нас появляется возможность обратиться в Спортивный арбитражный суд. Мы сейчас идем этими шагами.

Одно дело мы уже проиграли, к сожалению. Но сейчас, мы считаем, у нас есть юридические основания, чтобы обратиться еще раз. Одно из основных – рекомендация МОК о допуске, этот вопрос обсуждался на Совете ИИХФ. Мы считаем, что было принято новое решение и соответственно, будет новое оспаривание.

Сроки решения есть. Мы сейчас отправили мотивировочную часть в дисциплинарный комитет, месяц на рассмотрение. В CAS мы не пройдем до мая.

Речь идет в том числе о том, что нас не допускают до персонального участия в Совете ИИХФ. Мы участвуем онлайн, и они нам отключают звук, не выводят нас на экран. То есть говорите вы в черный экран, непонятно, с кем говорите», – сказал Курбатов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoФХР
logoМОК
logoМатч ТВ
logoCAS
logoКХЛ
Дмитрий Курбатов
Политика
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoИИХФ
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вас отключают, а вы платите, чего-то пыжитесь, с темным экраном и без звука "общаетесь"... Верх неуважения к самим себе! Не будете себя уважать, то и другим это ни к чему!
Ответ Евгений Исаев
Ну лакейство перед "международной хоккейной семьей" как я понимаю в крови у наших функционеров. Об них ноги вытирают да в лицо в открытую плюют разные козюлисы а у них утершись смелости хватает только подобострастно спросить куда заплатить взносы и не надо ли заплатить побольше.... ну и заодно нам рассказывать вот как только нас вернут то мы ого го покажем....
Ответ paster_bibo
не будут этого делать не поедут в лозанну и париж а будут только по вышним волочкам да урюпинскам катать..
.понимать нада !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я чет не пойму. Одни говорят что уже который год и каждый день работают и борются за наше возвращение. Тут этот говорит что только еще собираются (не факт). Кто-нибудь вообще что то делает?
Ответ sjk15
им нада сплотиться чтобы не нести разный бред...надо придти к консенсусу считаю...)))
Ответ sjk15
ну это они в другой телевизор рассказывают, а тот с которым они работают, там черный экран без звука 🤣
На нас плюют, а мы все равно лезем.
Ну очевидно же какое будет решение. Послать их на и все
Как надо себя не уважать....
в роскомнадзор не пробовали обратиться, там черный экран мечта хозяина
давайте денег за вратаря зашлите и вас уважать начнут.
так может вас и не слушают вовсе, а вы говорите и говорите, говоруны, это вам не путивизор🤣
А ЧЕГО ВЫ ХОТЕЛИ?
Третьяку об этом Курбатов сказал. А то он в суд хочет обращаться...
ну зато Третьяка переизбрали, наверное теперь все поменяется🤣
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
