Ротенберг о Кубке Первого канала: «Рассмотрим участие Венгрии и Словакии. Они поддерживают нас в самых важных вопросах, особенно в поставках газа, нефти»

Ротенберг о Кубке Первого канала: рассмотрим участие Венгрии и Словакии.

Первый вице-президент ФХР , главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о переговорах со словацкой и венгерской командами для участия в Кубке Первого канала.

– Вы говорили, что вели переговоры со Словакией на Кубке Первого канала. Какая сейчас ситуация?



- Благодарность всем выиграть третий кубок подряд. Полные трибуны, болельщики счастливы. Был один из лучших турниров. Ведем диалог со словаками, венграми.

На детском турнире в Минске были словаки, положительно настроены, следят за нашими игроками. Находимся в диалоге. Приглашаем сейчас их на Кубок Овечкина, который пройдет в августе в Московской области.

Будем также рассматривать участие Венгрии и Словакии на следующем Кубке Первого канала. Вы сами видите, что они поддерживают нас в самых важных вопросах, особенно в поставках газа, нефти. Есть положительная динамика.

– Поддерживали словаков на Олимпиаде?

– Наверное, провокационный вопрос. Мы всегда поддерживали только сборную России, – сказал Ротенберг.