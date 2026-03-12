  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Ротенберг о Кубке Первого канала: «Рассмотрим участие Венгрии и Словакии. Они поддерживают нас в самых важных вопросах, особенно в поставках газа, нефти»
20

Ротенберг о Кубке Первого канала: «Рассмотрим участие Венгрии и Словакии. Они поддерживают нас в самых важных вопросах, особенно в поставках газа, нефти»

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о переговорах со словацкой и венгерской командами для участия в Кубке Первого канала.

Вы говорили, что вели переговоры со Словакией на Кубке Первого канала. Какая сейчас ситуация?
 
- Благодарность всем выиграть третий кубок подряд. Полные трибуны, болельщики счастливы. Был один из лучших турниров. Ведем диалог со словаками, венграми.

На детском турнире в Минске были словаки, положительно настроены, следят за нашими игроками. Находимся в диалоге. Приглашаем сейчас их на Кубок Овечкина, который пройдет в августе в Московской области.

Будем также рассматривать участие Венгрии и Словакии на следующем Кубке Первого канала. Вы сами видите, что они поддерживают нас в самых важных вопросах, особенно в поставках газа, нефти. Есть положительная динамика.

Поддерживали словаков на Олимпиаде?

– Наверное, провокационный вопрос. Мы всегда поддерживали только сборную России, – сказал Ротенберг. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРоман Ротенберг
logoФХР
сборная России U25
logoСборная Словакии по хоккею
logoКубок Первого канала
logoСпорт-Экспресс
logoСборная Венгрии по хоккею
logoКХЛ
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Они поддерживают нас в вопросах нефти и газа")))). Они себя поддерживают, так как своими манипуляциями выторговывают у России ресурсы подешевле. Только очень наивный или неумный человек может считать их друзьями. Спортивный индикатор простой: давайте сыграем в футбол с их сборными. Согласятся они? Однозначно, нет. А на дешевое сырье согласятся. Вот и вся "дружба")
Ответ agentkuper
они поддерживают себя и их...
Ответ agentkuper
В Венгрии цены на энергоресурсы не сильно отличаются от соседних стран, так что это довольно интересный вопрос кого Орбан поддерживает, выторговывая ресурсы подешевле, венгров или самого себя. Да и выборы у них в апреле, не факт что он там останется и вообще его не посадят.
Опасно Словакию приглашать, ибо будет угроза победному шествию главнокомандующего российского хоккея на КПК. Итак, белорусы чудят, навязывают борьбу "России -25", а тут ещё одни могут появится, непорядок 🤯
Ответ Иван Буренков
Не переживай, они не появятся). Это просто бла, бла,бла с его стороны. Как и матч с США, который он практически организовал и победил в нем).
Рома у Словакии и Венгрии только деловые отношения с Россией (нефть и газ) и больше ничего. И они в любую минуту повернутся к нам задом
Ответ Александр Кудрявцев
И не надо путать страну и власть. В Венгрии и Словакии власть реально выбирают, а не власть самоназначаемая. В апреле 2026 выборы в Венгрии, и вообще непонятно, кто эти выборы выиграет
Ответ AgentSM
всё уже понятно более чем...урбан в пролёте !!!!!!!!!!!!!!!
Его прямые интересы побольше отгрузить. А уж куда грузить: на трансвеститский запад или благочестивый восток, ну тут как бы и неважно)
Чем больше - тем лучше. Тактика такая видимо, завалить "вековечного врага" стратегическими ресурсами. И уран ещё. Побольше урана нужно отгрузить.
венгры минус уже через месяц...
Эталон спорта без политики...
"Благодарность всем выиграть третий кубок подряд" (с) Что за нелепая фраза?
Колумбия в каких вопросах вас поддерживает?
А еще нас поддерживают Иран и Северная Корея. Когда же их пригласим???
Так они же играют в евротуре, на своих уровнях
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
