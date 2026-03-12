Роднина об Овечкине: «Еще может стать олимпийским чемпионом в 2030-м. Про рекорд Гретцки тоже говорили, что это невозможно. Великие спортсмены расширяют границы возможного»

Роднина об Овечкине: еще может стать олимпийским чемпионом в 2030-м.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина считает, что форвард «Вашингтона » Александр Овечкин еще может стать олимпийским чемпионом.

«У Овечкина выдающаяся карьера и без олимпийского золота. К тому же, он ведь не планирует заканчивать с хоккеем, время еще есть. Про рекорд Гретцки тоже говорили, что это невозможно.

Так что, Овечкин еще может стать олимпийским чемпионом в 2030 году. Великие спортсмены расширяют границы возможного. На то они и великие», — заявила Роднина.