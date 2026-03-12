Роднина об Овечкине: «Еще может стать олимпийским чемпионом в 2030-м. Про рекорд Гретцки тоже говорили, что это невозможно. Великие спортсмены расширяют границы возможного»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин еще может стать олимпийским чемпионом.

«У Овечкина выдающаяся карьера и без олимпийского золота. К тому же, он ведь не планирует заканчивать с хоккеем, время еще есть. Про рекорд Гретцки тоже говорили, что это невозможно.

Так что, Овечкин еще может стать олимпийским чемпионом в 2030 году. Великие спортсмены расширяют границы возможного. На то они и великие», — заявила Роднина. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Саня уже больше на бегемота похож, а что через 4 года будет?
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Саня уже больше на бегемота похож, а что через 4 года будет?
Будит бегимот - олемпийский чемпион!) В цирке же медведи, на мотоциклах гоняют). Вот и у нас бигимоты будут в хоккей играть).
Великие, они расширяют границы возможного... Не забывайте об этом!☝️🤭😁🤣
Кто то знает тематические ресурсы, вроде спортса, только про налоги, интернет, цены, где депутаты говорят на эти темы? А то тут только про Овечкина они целыми днями
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Кто то знает тематические ресурсы, вроде спортса, только про налоги, интернет, цены, где депутаты говорят на эти темы? А то тут только про Овечкина они целыми днями
А у нас в стране нет проблем, кроме того как побить рекорды Грецки🤷‍♂️🤭😁🤣
Скорее сама Роднина выступит на ОИ2030 чем Овечкин, ему сезон закончить, коньки выбросить и открыть шампанское 🥂
Овечкин и ОИ 2030 - это бред, который никому не придет в голову даже в самом мощном психозе

Однако - спортс каждый день заполняет ленту этим безумием. Как бы в ближайшее время не начали форсить новость о том, что Овечкин может в 2050 патриотически полететь на Луну с русским флагом в руках
Роднина вставай на коньки! Какие твои годы.Станешь самой возрастной чемпионкой!!!
Ну а Ирина имеет шанс выступить на ОИ 30 года)
Какие 4 года. Ему бы этот доиграть уже. Тяжёлый он совсем
Выдача желаемого за действительное начинает зашкаливать бессовестно просто уже)) Границы реальности расплываются. Здравый смысл утерян безвозвратно)
Да и Роднина ещё может выступить на ОИ-30.
А не выйдет в 2030ом, будит еще шанс в 2034ом году. Что такого, отцепить от сборной молодого талантлиаого хоккеиста, который возможно будущий победитель рекорда Махалыча. Разве о будущем у нас кто то думает... Прошлое наше всё!☝️
