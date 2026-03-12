Роднина об Овечкине: «Еще может стать олимпийским чемпионом в 2030-м. Про рекорд Гретцки тоже говорили, что это невозможно. Великие спортсмены расширяют границы возможного»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин еще может стать олимпийским чемпионом.
«У Овечкина выдающаяся карьера и без олимпийского золота. К тому же, он ведь не планирует заканчивать с хоккеем, время еще есть. Про рекорд Гретцки тоже говорили, что это невозможно.
Так что, Овечкин еще может стать олимпийским чемпионом в 2030 году. Великие спортсмены расширяют границы возможного. На то они и великие», — заявила Роднина.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
Великие, они расширяют границы возможного... Не забывайте об этом!☝️🤭😁🤣
Однако - спортс каждый день заполняет ленту этим безумием. Как бы в ближайшее время не начали форсить новость о том, что Овечкин может в 2050 патриотически полететь на Луну с русским флагом в руках