Форвард «Адмирала» Олсон о «Металлурге»: «Из всех команд выделю Магнитогорск. У них какое-то невероятное нападение, их умение забивать голы впечатлило»
Нападающий «Адмирала» Кайл Олсон ответил на вопрос, с каким клубом в КХЛ сложнее всего играть.
«Мне кажется, сложнее всего нам было против «Металлурга». У них какое-то невероятное нападение. Их умение забивать голы впечатлило. Это очень быстрая команда. Думаю, не случайно они весь сезон идут на первом месте. Из всех команд выделю Магнитогорск.
У них хорошие шансы на победу в Кубке Гагарина, но нельзя утверждать на 100 процентов, потому что в плей-офф могут происходить сюрпризы», — сказал Олсон.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
