  • Владислав Третьяк: «Сейчас подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь ИИХФ. Если нет – будем судиться, пора действовать. У них один аргумент – безопасность. У нас самое безопасное место»
Переизбранный на пост главы ФХР Владислав Третьяк рассказал о работе по возвращению российского хоккея на международную арену. 

«Для меня очень важно мое переизбрание. Хоккей – это моя жизнь. Очень рад, что внесли мою кандидатуру. Вопросов много, как сказал, будем работать вместе.

Сейчас мы подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь Международной федерации хоккея. Если этого не случится, то будем с ними судиться. Пора действовать. У них один аргумент – безопасность. Мне кажется, у нас самое безопасное место.

Они нас даже не приглашают на конгрессы, мы участвуем только онлайн. С кем встречался Ларионов? Не знаю, спросите у него.

Мы надеемся, что CAS примет решение. У нас уже есть примеры возвращения, мы наблюдаем за нашими паралимпийцами», – сказал Третьяк. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
Если у нас самое безопасное место, то отчего матчи ХК Сочи прерываются и недоигрываются?🤔
Ответ ВИхрь
Ноу хау. Один конёк здесь, другой там.
Ответ ВИхрь
Ну так потому что в Сочи время не рассчитали - там как раз накладка произошла с тренировкой Красной Машины Двор или Красной Машины Юниор !)))) Ну не прогонять же детей в самом деле ))))
Настолько все безопасно, что центр Москвы неделю сидит без интернета, что оправдывается соображениями безопасности, хех.
Ответ Prokuror Prokurorov
Дык отключили инет - и стало безопасно! Все логично очень.
Ответ Prokuror Prokurorov
Неделю без интернета... Многие города без мобильного интернета уже больше года сидят.
Фхр закрыть, Третьяка уволить
Нечего тратить казенное имущество
Самое безопасное место - Крокус и Брянск не дадут соврать!
Ответ banchik1
В Сочи вообще без проблем хоккейные матчи проводятся
«Действовать смело. Никого не расспрашивать. Побольше цинизма. Людям это нравится. Через третьих лиц ничего не предпринимать. Дураков больше нет. Никто для вас не станет таскать бриллианты из чужого кармана. Но и без уголовщины. Кодекс мы должны чтить.»
(12 стульев)
Самое безопасное? украинские дроны до Урала летают, спортивные мероприятия переносят...
Ответ Старый конформист
Комментарий скрыт
Ответ Олег_1117098695
Комментарий скрыт
мсье забанен в гугле?
Столько лет молчали, теперь зашевелились. А поезд уже ушел, уровень хоккея вырос везде, но не у нас.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий скрыт
Ответ Иван Буренков
Комментарий скрыт
Речь о том, даже на уровне ЧМ разные сборные добавили, как минимум швейцарцы и немцы. А от немцев, если что, сборная России, укомплектованная топами КХЛ, еле-еле ноги унесла в финали ОИ-2018. А если брать НХЛ, то кто реальный топовый уровень показывают? Кучеров и Капризов с Панариным. Но при этом центрфорварды отсутствуют как класс, равно как и защитники - те, которые играют в НХЛ по уровню далеко позади от американских и канадских, которых мы в Милане видели, но немного лучше КХЛовских.
пора, говорит, действовать
Ответ nezhelatin
пора, говорит, действовать
великий человек...знает когда пора а когда не пора...))))))))
Моя дача и мой кабинет -самые безопасные места. А Белгород, Сочи,Брянск,Ростов, Волгоград,Новороссийск,Саратов и далее по списку- не..не слышал
надо оценить риски: если будем участвовать, то сложнее будет говорить как мы всех порвем.
Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Результаты все положительные. Все идет к тому, что будем выступать на международных турнирах под флагом и гимном»
вчера, 11:07
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
вчера, 10:46
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
вчера, 10:05
