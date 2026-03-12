Владислав Третьяк: «Сейчас подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь ИИХФ. Если нет – будем судиться, пора действовать. У них один аргумент – безопасность. У нас самое безопасное место»

Третьяк: подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь ИИХФ.

Переизбранный на пост главы ФХР Владислав Третьяк рассказал о работе по возвращению российского хоккея на международную арену.

«Для меня очень важно мое переизбрание. Хоккей – это моя жизнь. Очень рад, что внесли мою кандидатуру. Вопросов много, как сказал, будем работать вместе.

Сейчас мы подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь Международной федерации хоккея. Если этого не случится, то будем с ними судиться. Пора действовать. У них один аргумент – безопасность. Мне кажется, у нас самое безопасное место.

Они нас даже не приглашают на конгрессы, мы участвуем только онлайн. С кем встречался Ларионов ? Не знаю, спросите у него.

Мы надеемся, что CAS примет решение. У нас уже есть примеры возвращения, мы наблюдаем за нашими паралимпийцами», – сказал Третьяк.