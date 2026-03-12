  • Минспорта и ФХР готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов, заявил Дегтярев: «Уверен, исход будет положительным. Будем двигаться проактивно»
Минспорта и ФХР готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов, заявил Дегтярев: «Уверен, исход будет положительным. Будем двигаться проактивно»

Министр спорта России, глава ОКР Михаил Дегтярев рассказал о работе по возвращению сборной России по хоккею на международную арену.

«Сегодня прошла отчетно-выборная конференция. Избраны правление, президент федерации, поставлены задачи на ближайшие четыре года. К сожалению, сейчас наша сборная команда по хоккею отстранена от участия в международных соревнованиях. Мы сегодня обсудили направления, подготовку исков в Спортивный арбитраж в Швейцарии по вопросу полноценного восстановления наших спортсменов-хоккеистов на международных соревнованиях как сборной России.

Олимпийский комитет, вы знаете, оказывает всю поддержку федерациям по видам спорта, работают наши юристы, адвокаты в Швейцарии, пришло время и хоккеистов подключиться к этой работе, мы окажем полную поддержку. Уверен, исход будет положительным.

Кроме того, обращаю внимание на решение Международного олимпийского комитета по рекомендации всем федерациям по видам спорта о допуске под флагом и гимном всех спортсменов по юношам и молодежи. Это решение тоже ожидаемое, ждем имплементации этого решения от Международной федерации хоккея в своих документах. Поэтому будем двигаться проактивно», – сказал Дегтярев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Министр неправильно понимает смысл слова "проактивно". Проактивно это заранее, предупреждая события. А когда какое то движение началось на пятом году после события - это реактивно, то есть как реакция на уже произошедшие события . Причем очень не быстрая реакция). Там министр ещё одно сложное умное слово употребил. Тоже не факт,что правильно, но уже лень вникать в смысл его слов, произносимых лишь для одного человека
Ответ agentkuper
русский языка очень сложный да и слова какие-то иностранные не наши бездуховные непонятные ))))))))
Ответ agentkuper
он, скорее всего, хотел сказать, что будут активно действовать, но "по-умному", в итоге получилось как всегда.
Двигаться проактивно это как?🤔
Ответ ВИхрь
Двигаться проактивно это как?🤔
тебе скажи ты тоже захочешь )))))))
конгениально !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всего-то четыре года прошло, а они так решили подать
Ответ burefan
Всего-то четыре года прошло, а они так решили подать
Решили подать как раз правильно, после ОИ.
До этого смысла не было.
Да и министр работает ещё меньше двух лет. Какие ещё претензии к нему про четыре года?
Ответ shakti76
А до него министров не было, да?
Материалы по теме
Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Результаты все положительные. Все идет к тому, что будем выступать на международных турнирах под флагом и гимном»
вчера, 11:07
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
вчера, 10:46
Роман Ротенберг: «На ОИ не хватало России, какой это олимпийский турнир без нашей команды! Решающие матчи посмотрел, многое из арсенала игроков НХЛ нужно брать на вооружение»
11 марта, 13:47
Рекомендуем
Главные новости
Ларионов после 5:0 с «Северсталью»: «Не хочется сдвинуть крен в сторону боязни ошибиться, тогда превратимся в команду, которая будет играть в скучный хоккей под названием «Не проиграть»
3 минуты назад
НХЛ. «Лос-Анджелес» в гостях у «Айлендерс», «Эдмонтон» сыграет с «Сент-Луисом»
7 минут назад
«Спартак» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 1:0 с «Амуром» в овертайме, Георгиев сделал 24 сэйва, Морозов забил гол
51 минуту назад
СКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 5:0 с «Северсталью», Плешков сделал 23 сэйва. Команда Ларионова идет 5-й на Западе
сегодня, 18:53
КХЛ. СКА обыграл «Северсталь», «Салават» проиграл «Динамо» Москва, «Авангард» забил 6 голов «Шанхаю», «Металлург» победил «Сибирь»
сегодня, 18:44
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 2:0 с «Сочи», Арефьев сделал 28 сэйвов
сегодня, 18:39
Ги Буше о том, что Шарипзянов повторил рекорд по очкам для защитников: «Наш капитан представляет все, что мы хотим видеть на льду и за его пределами»
сегодня, 18:11
Бобровский разделил с Хабибулиным 1-е место среди российских вратарей по матчам в истории НХЛ. У них по 799 игр в регулярках
сегодня, 17:58
«Локомотив» выиграл 9 из 10 последних матчей – сегодня 4:2 с «Ладой», Шалунов сделал хет-трик, Березкин – 3 передачи
сегодня, 17:41
Шалунов сделал хет-трик в матче с «Ладой». Форвард обновил рекорд «Локомотива» по голам за одну регулярку КХЛ, у него 30 шайб в 65 играх
сегодня, 17:31Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Андриевский после 0:1 от «Спартака»: «Пока у нас будут шансы, будем бороться. Нам отступать некуда, для нас плей-офф давно идет»
14 минут назад
Козырев о 0:5 от СКА: «Уступили по всем статьям, разочаровали своих болельщиков. Было много ошибок, ничего не получалось»
26 минут назад
Гатиятулин о 2:0 с «Сочи»: «Хорошая командная победа. Если какие-то моменты возникали у наших ворот, Арефьев подчищал, здорово сыграл»
37 минут назад
Виктор Козлов о 2:3 от «Динамо»: «Мои задумки по новым сочетаниям не сработали, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом»
сегодня, 18:27
Исаков о 2:3 от «Трактора»: «Матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Задача – правильно со всем разобраться и готовиться к заключительным играм регулярки»
сегодня, 17:14
Люзенков об 1:2 от «Металлурга»: «Довольны, что взяли очко. Подвели удаления в концовке, к сожалению»
сегодня, 16:57
Разин о 2:1 с «Сибирью»: «Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли»
сегодня, 16:23
Кенневилл об ударе Гудаса в колено Мэттьюсу в матче «Анахайма» с «Торонто»: «Никакого умысла, это было рефлекторное действие»
сегодня, 14:28
Браташ о 6:2 с «Барысом»: «Улучшения есть, но главная работа впереди. «Адмирал» взял 7 очков за последние 6 домашних матчей – неплохой результат»
сегодня, 13:44
Тренер «Барыса» Кравец после 2:6 с «Адмиралом»: «Спасибо за хороший календарь. Надеюсь, ребята отдохнут за 1,5 дня. Хочется, чтобы было хотя бы 3 дня после Дальнего Востока»
сегодня, 13:16
Рекомендуем