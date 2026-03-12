Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Результаты все положительные. Все идет к тому, что будем выступать на международных турнирах под флагом и гимном»
Глава правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг высказался о переизбрании Владислава Третьяка на пост президента ФХР.
«Результаты все положительные, все задачи осуществлены, избрали Третьяка президентом федерации хоккея России, избрали правление. Утвердили постоянно действующий тренерский совет.
Всё идет к тому, что будем выступать на чемпионате мира и международных турнирах под флагом и гимном», – сказал Ротенберг.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Чё с выборами то так долго тянули? Раньше надо было проводить и гнать в зашей всех тех тунеядцев, что лишали нас международных соревнований своей безынициативностью.
Ну ни чё... Кто старое помянит..., - как говорится.... Главное что перемены, которые требывали наши сердца, наконец таки произошли!
Ура товарищи! Ура!!
Оно, конечно, может быть и так, и все результаты действительно положительные, но хорошо ли это? Злые языки рассказывают, что если результаты анализа на реакцию Вассермана (не депутата) положительные, это не есть шибко хорошо. Хотя, конечно же, на ранних стадиях вполне лечится.