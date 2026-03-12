Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Результаты все положительные. Все идет к тому, что будем выступать на международных турнирах под флагом и гимном»

Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: результаты все положительные.

Глава правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг высказался о переизбрании Владислава Третьяка на пост президента ФХР .

«Результаты все положительные, все задачи осуществлены, избрали Третьяка президентом федерации хоккея России, избрали правление. Утвердили постоянно действующий тренерский совет.

Всё идет к тому, что будем выступать на чемпионате мира и международных турнирах под флагом и гимном», – сказал Ротенберг.