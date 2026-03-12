  Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
22

Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»

Третьяк: первая задача – вернуться в международную хоккейную семью.

Владислав Третьяк прокомментировал свое переизбрание на пост президента ФХР

«Аркадий Ротенберг (глава правления ФХР – Спортс’‘) внес мою кандидатуру на пост президента. Для меня это большая честь. Все проголосовали единогласно. У нас большая семья, хоккей – наша национальная гордость, нам нужны победы. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян.

Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Выступать на чемпионате мира и международных турнирах. Ну и, конечно, строительство катков, ДЮСШ. Строительство катков – это тоже важно, думаем не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. Спасибо за доверие, будем работать», – сказал Третьяк. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян
С кем объединять то? С тем, кто внёс кандидатуру Третьяка на пост президента ФХР что ли?)
Тех кто рассказывает про международную хоккейную семью лечить надо а не назначать на ответственные посты....
Победы в КПК могут объединить россиян? Это кто-то смотрит вообще? Полнейшая чушь.
Победы в КПК могут объединить россиян? Это кто-то смотрит вообще? Полнейшая чушь.
смотрит. в Новосибе внезапно полные трибуны были. сибиряки тут есть может? пусть расскажут как их загоняли на КПК-хоккей
В 2022 году Третьяк точно такое же говорил, и, как мы видим, что-то возвращение сборной не случилось. Впрочем, очевидно, что он просто свадебный генерал, ждём ещё четыре года разговоров про катки, засилие легионеров и т. п.
Ну и что вы хотите от КХЛ ! Если этот индивид руководит ФХР 🤔.
Пропаганде нужны победы...
А россияне что разве разъеденены?🤔
Третьяк и Рома болтать можно.Ворон ворону глас не выклюет.
Конкуренция вырезана на корню
