Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
Третьяк: первая задача – вернуться в международную хоккейную семью.
Владислав Третьяк прокомментировал свое переизбрание на пост президента ФХР.
«Аркадий Ротенберг (глава правления ФХР – Спортс’‘) внес мою кандидатуру на пост президента. Для меня это большая честь. Все проголосовали единогласно. У нас большая семья, хоккей – наша национальная гордость, нам нужны победы. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян.
Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Выступать на чемпионате мира и международных турнирах. Ну и, конечно, строительство катков, ДЮСШ. Строительство катков – это тоже важно, думаем не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. Спасибо за доверие, будем работать», – сказал Третьяк.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
С кем объединять то? С тем, кто внёс кандидатуру Третьяка на пост президента ФХР что ли?)