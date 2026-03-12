Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»

Третьяк: первая задача – вернуться в международную хоккейную семью.

Владислав Третьяк прокомментировал свое переизбрание на пост президента ФХР .

«Аркадий Ротенберг (глава правления ФХР – Спортс’‘) внес мою кандидатуру на пост президента. Для меня это большая честь. Все проголосовали единогласно. У нас большая семья, хоккей – наша национальная гордость, нам нужны победы. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян.

Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Выступать на чемпионате мира и международных турнирах. Ну и, конечно, строительство катков, ДЮСШ. Строительство катков – это тоже важно, думаем не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. Спасибо за доверие, будем работать», – сказал Третьяк.