Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»

Быков высказался о желании Ротенберга пройти стажировку в клубе НХЛ.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поддержал вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга в его желании пройти стажировку в клубе НХЛ.

«Перенимать опыт и новые технологии в хоккейной сфере – это значит иметь возможность сравнивать со своими наработками, идти в ногу с развитием мировой хоккейной индустрии и быстро реагировать на любые нововведения.

Это позволяет качественному развитию наших игроков, позволяет быть конкурентоспособными с другими хоккейными державами. В этой связи большая работа проводится в Федерации хоккея и в КХЛ. Регулярно проводятся тренерские курсы, на которых специалисты постоянно получают новую информацию для применения в своих клубах. И это касается не только КХЛ , но и всех хоккейных клубов и детско-юношеских школ», – сказал Быков.

Роман Ротенберг: «Оказаться внутри клуба НХЛ было бы интересно. Общаюсь со многими тренерами, вовлечен в жизнь лиги, но это вряд ли возможно – в отношении меня приняты санкции»