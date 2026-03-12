  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
4

Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»

Быков высказался о желании Ротенберга пройти стажировку в клубе НХЛ.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поддержал вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга в его желании пройти стажировку в клубе НХЛ.

«Перенимать опыт и новые технологии в хоккейной сфере – это значит иметь возможность сравнивать со своими наработками, идти в ногу с развитием мировой хоккейной индустрии и быстро реагировать на любые нововведения.

Это позволяет качественному развитию наших игроков, позволяет быть конкурентоспособными с другими хоккейными державами. В этой связи большая работа проводится в Федерации хоккея и в КХЛ. Регулярно проводятся тренерские курсы, на которых специалисты постоянно получают новую информацию для применения в своих клубах. И это касается не только КХЛ, но и всех хоккейных клубов и детско-юношеских школ», – сказал Быков.

Роман Ротенберг: «Оказаться внутри клуба НХЛ было бы интересно. Общаюсь со многими тренерами, вовлечен в жизнь лиги, но это вряд ли возможно – в отношении меня приняты санкции»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Odds
logoРоман Ротенберг
logoВячеслав Быков
logoКХЛ
logoНХЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ромка в хоккее личность "легендарная",любой клуб НХЛ сочтет за честь поделиться опытом с самим Ротенбергом и узнать секреты его системы.
Все наработки величайшего тренера вселенной были размещены на иврите, но ЦРУ раскодировала все записи этого гения и США стали олимпийскими чемпионами. Наработки эмигранта Быкова не были востребованы….
Хочу, чтобы этот кадр вышел на тренировку со зденко харой и тот его в центре площадки бы хитанул так, чтобы шлем на верхний ярус отлетел..
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку маскотом в НХЛ
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем