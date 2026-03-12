Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поддержал вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга в его желании пройти стажировку в клубе НХЛ.
«Перенимать опыт и новые технологии в хоккейной сфере – это значит иметь возможность сравнивать со своими наработками, идти в ногу с развитием мировой хоккейной индустрии и быстро реагировать на любые нововведения.
Это позволяет качественному развитию наших игроков, позволяет быть конкурентоспособными с другими хоккейными державами. В этой связи большая работа проводится в Федерации хоккея и в КХЛ. Регулярно проводятся тренерские курсы, на которых специалисты постоянно получают новую информацию для применения в своих клубах. И это касается не только КХЛ, но и всех хоккейных клубов и детско-юношеских школ», – сказал Быков.
