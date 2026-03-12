Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»

Архипов: сейчас в США будто жизнь стала хуже.

Бывший форвард «Ак Барса» и клубов НХЛ Денис Архипов заявил, что жизнь в США стала хуже.

– Успели ли получить американское гражданство?

– Нет, и не хочу его получать. Да, возможность есть, у меня грин-карта с 2008 года, но гражданство не беру. Хотя многие упрекают меня за это, говорят, что по всему миру могу кататься с ним. Но повторюсь, что в планах получать гражданство нет. У меня есть российское – другого мне не надо.

– Дорого сейчас летать из России в США?

– Не сказал бы. Я дважды в год летаю через Турцию: один раз весной, второй – осенью. По финансам нормально, но, если честно, долго.

– Чем жизнь в США отличается от жизни в России?

– Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже – как минимум мне так кажется. Может, я просто привык к Соединенным Штатам – и этим вызваны мои ощущения.

Теперь о спорте. Там созданы такие условия, что игроки думают исключительно об игре. Других проблем у них будто нет. Хотя, наверное, и в России в этом плане подтянулись, – сказал Архипов.