  Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»

Фетисов выступил на заседании Госдумы по теме вырубки лесов на Байкале.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, первый зампред комитета Госдумы по экологии, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов провел заседание по вопросам охраны окружающей среды.

Фетисов обратился к представителям Рослесхоза и Минприроды. 

«К вам обращалась прокуратура насчет нелегально вырубленного леса на Байкале за последние 10 лет? Мы сейчас слышим о фактах сноса незаконных строений на Байкале.

Я неоднократно просил провести мониторинг всего того, что сейчас происходит на Байкале, сколько вырублено леса, каким образом был произведен захват береговой линии. Мы понимаем сегодня ущерб?» – задал вопрос Фетисов. 

Глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что при ведомстве создана отдельная рабочая группа по декриминализации: «Мы видим разницу за 10 лет, если есть необходимость, то мы готовы доложить».

Депутат Владимир Бурматов заявил, что отчет Генпрокуратуры по нарушениям на Байкале готов, его представят на следующем заседании комитета.

«Ну а куда отправлять обращения граждан, которые видят вот это все беззаконие на Байкале?» – снова спросил Фетисов, на что Бурматов ответил, что через думский комитет можно все отправлять в прокуратуру. 

Напомним, 1 марта вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Экология России»
Эм, популизм в самом соку
Гребень, а дел по существу нет
Абсолютно согласен. Тупая болтовня, выражение озабоченностей. Там уже все откаты получены. Но, видимо, на местах действуют настолько открыто и нагло, что просто закрывать глаза не получается. Поэтому сейчас спектакль устраивают, мол, "проблему видим, работаем".
Главное понимать , что эти фетисовы теперь навсегда , во всяком случае в рамках одного или нескольких поколений !
Не испытывать беспочвенных надежд и не строить смехотворных иллюзий .
А сколько береговой линии, кроме Байкала, захвачено по всей РФ ? Без счёту...
пример приведу в Омской области таврического района с харламово. с начала 90 китайцы потихоньку занимают земли.в деревне скот пасти негде,хоть рядом Иртыш и луга,все они выкупили.люди жаловались все бесполезно.вот так .все продают...а сколько таких мест.по стране
Хватит стрелки на китайцев переводить!
Сэр, ты же защитник! И нынче защитник экологии. 15 лет уже так-то, где выбыли эти 15 лет?
Имитация бурной деятельности и торговля лицом. Болтовня незаконные вырубки не остановит. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, председатель Всероссийского общества охраны природы не знает куда обращаться по фактам незаконной деятельности. Смех.
володин спикер, человек нарушает партийную дисциплину. К ногтю его, срочно!😏
Ничего он не нарушает. Плановое выступление на тему "заботы о народе". Скоро выборы.
А что АПэшечка недовольна Славой, что он вдруг правдорубом стал?
осенью будут выборы в думу или в думе, начинается телодвижения очередная забота о недрах,о людях.ничего нового.можно подумать что вчера начали лес вырубать.....
Точно не к Фетисову надо обращаться
Эх Фетисов вам ли жить в печали 😢
Ого куда копнул. Так и с работы выпрут.
после заседания принято решение создать рабочую группу которая примет решение о создании комиссии, которая примет решение об обращении в администрацию президента .
Материалы по теме
Фетисов о россиянах на Паралимпиаде: «Гордимся ими. Показывают героические результаты в непростых условиях. У них есть флаг, гимн – все, что соответствует здравому смыслу»
11 марта, 13:18
Фетисов об Олимпиаде-2030: «Овечкину будет 44 года – непростой возраст. Будем надеяться. Он один из величайших хоккеистов, мог выиграть ОИ, но политики не дали, это удручает»
10 марта, 11:25
Фетисов о серебре ски-альпиниста Филиппова на ОИ-2026: «Мы не знали этого парня до Игр – удивительно. Но мне нечего было смотреть на Олимпиаде, никакого интереса это не вызывало»
3 марта, 20:40
