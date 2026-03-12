Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»

Фетисов выступил на заседании Госдумы по теме вырубки лесов на Байкале.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, первый зампред комитета Госдумы по экологии, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов провел заседание по вопросам охраны окружающей среды.

Фетисов обратился к представителям Рослесхоза и Минприроды.

«К вам обращалась прокуратура насчет нелегально вырубленного леса на Байкале за последние 10 лет? Мы сейчас слышим о фактах сноса незаконных строений на Байкале.

Я неоднократно просил провести мониторинг всего того, что сейчас происходит на Байкале, сколько вырублено леса, каким образом был произведен захват береговой линии. Мы понимаем сегодня ущерб?» – задал вопрос Фетисов.

Глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что при ведомстве создана отдельная рабочая группа по декриминализации: «Мы видим разницу за 10 лет, если есть необходимость, то мы готовы доложить».

Депутат Владимир Бурматов заявил, что отчет Генпрокуратуры по нарушениям на Байкале готов, его представят на следующем заседании комитета.

«Ну а куда отправлять обращения граждан, которые видят вот это все беззаконие на Байкале?» – снова спросил Фетисов, на что Бурматов ответил, что через думский комитет можно все отправлять в прокуратуру.

Напомним, 1 марта вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».